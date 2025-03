Papst Franziskus verbringt ruhige Nacht

Das Gemelli-Krankenhaus, in dem Papst Franziskus seit dem 14. Februar stationär behandelt wird (AFP or licensors)

„Papst Franziskus hat eine ruhige Nacht verbracht und ist kurz nach 8:00 Uhr aufgewacht.“ Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Freitagmorgen mit.

Lesen Sie auch 06/03/2025 Papst bedankt sich mit Audio-Botschaft für Gebete Es war ein emotionaler Moment für die mehreren tausend Menschen, die an diesem Donnerstagabend auf dem Petersplatz an einem Rosenkranz für den erkrankten Papst teilgenommen ...

Seit seiner Einlieferung in das römische Policlinico Gemelli am 14. Februar zeigen die medizinischen Maßnahmen Wirkung: Weder Fieber noch Atemprobleme wurden in den letzten Tagen festgestellt. Franziskus setzt seine Atem- und Bewegungstherapie fort, die Ärzte behalten jedoch weiterhin eine vorsichtige Prognose bei.

Aufgrund der stabilen Verfassung des Papstes wird das nächste medizinische Bulletin am Samstag veröffentlicht.

Emotionale Momente

Unterdessen sorgt eine besondere Geste des katholischen Kirchenoberhauptes für emotionale Momente: Am Donnerstagabend wurde auf dem Petersplatz vor Beginn des abendlichen Rosenkranzgebets für den Papst eine im Krankenhaus aufgenommene Audiobotschaft abgespielt. Darin dankte Franziskus den Gläubigen für ihre Gebete und ihre Nähe in dieser herausfordernden Zeit. Die Versammelten reagierten mit spürbarer Ergriffenheit.

Seit dem 24. Februar versammeln sich jeden Abend Hunderte Menschen in der von Gian Lorenzo Bernini gestalteten Kolonnade des Petersplatzes, um gemeinsam den Rosenkranz für die Genesung des Papstes zu beten. Die Initiative wird auch in den kommenden Tagen fortgesetzt.

(vatican news - mg)