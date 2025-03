Papst Franziskus und der heilige Josef

Papst Franziskus hat eine besondere Beziehung zum heiligen Josef. Am Josefstag wurde er vor genau 12 Jahren (19.3.2013) ins Amt eingeführt. Vor fünf Jahren veröffentlichte das katholische Kirchenoberhaupt sein Apostolisches Schreiben „Patris corde“ (8.12.2020), in dem er einige persönliche Gedanken zur „außergewöhnlichen Gestalt“ des Josef von Nazareth teilt. Zum Josefstag am 19. März blicken wir kurz auf Papst Franziskus und den heiligen Josef.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

„Liebe Brüder und Schwestern! Ich danke dem Herrn, dass ich diese heilige Messe zum feierlichen Beginn meines Petrusdienstes am Hochfest des heiligen Josef, des Bräutigams der Jungfrau Maria und Patrons der Weltkirche feiern kann: Es ist ein ganz bedeutungsreiches Zusammentreffen, und es ist auch der Namenstag meines verehrten Vorgängers – wir sind ihm nahe mit dem Gebet voller Liebe und Dankbarkeit", sagte Papst Franziskus am 19. März 2013 in der Predigt zur Messe seiner Amtseinführung auf dem Petersplatz, in der er auch an seinen Vorgänger im Amt, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. erinnerte, der zuvor in einem historischen Schritt vom Papstamt zurückgetreten war.

Mit Blick auf den heiligen Josef führte Franziskus damals in der Predigt aus:

„An ihm sehen wir, liebe Freunde, wie man auf den Ruf Gottes antwortet: verfügbar und unverzüglich; aber wir sehen auch, welches die Mitte der christlichen Berufung ist: Christus! Hüten wir Christus in unserem Leben, um die anderen zu behüten, um die Schöpfung zu bewahren!“

„Und Josef ist ,Hüter`, weil er auf Gott zu hören versteht, sich von seinem Willen leiten lässt. Und gerade deshalb ist er noch einfühlsamer für die ihm anvertrauten Menschen, weiß mit Realismus die Ereignisse zu deuten, ist aufmerksam auf seine Umgebung und versteht die klügsten Entscheidungen zu treffen. An ihm sehen wir, liebe Freunde, wie man auf den Ruf Gottes antwortet: verfügbar und unverzüglich; aber wir sehen auch, welches die Mitte der christlichen Berufung ist: Christus! Hüten wir Christus in unserem Leben, um die anderen zu behüten, um die Schöpfung zu bewahren!" Der neue Papst würdigte Josef in seiner Predigt weiter:

„In den Evangelien erscheint Josef als ein starker, mutiger, arbeitsamer Mann, aber in seinem Innern zeigt sich eine große Zärtlichkeit“

„Das sich Kümmern, das Hüten verlangt Güte, es verlangt, mit Zärtlichkeit gelebt zu werden. In den Evangelien erscheint Josef als ein starker, mutiger, arbeitsamer Mann, aber in seinem Innern zeigt sich eine große Zärtlichkeit, die nicht etwa die Tugend des Schwachen ist, nein, im Gegenteil: Sie deutet auf eine Seelenstärke hin und auf die Fähigkeit zu Aufmerksamkeit, zu Mitleid, zu wahrer Öffnung für den anderen, zu Liebe."

Corona-Pandemie: Heiliger Josef als Vorbild

Am 8. Dezember 2020 veröffentlichte Papst Franziskus „Patris corde“, ein Schreiben zum heiligen Josef, den er darin auch als Vorbild auch für die damals wütende Corona-Pandemie und schwierige Zeiten zeigte:

„Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten finden“

„In dieser Krise konnten wir erleben, dass ,unser Leben von gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. […] Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen und sie durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten für das Wohl aller, spenden und setzen sich dafür ein. Alle können im heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täglichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Helfer und Führer in schwierigen Zeiten finden. Der heilige Josef erinnert uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der ,zweiten Reihe` stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung", heißt es in dem Papstschreiben zum heiligen Josef aus dem Jahr 2020. Für 2021 rief Papst Franziskus zudem ein „Jahr des heiligen Josef“ aus.

Papst vertraut Josef seine Anliegen an

Schon lange vertraut Papst Franziskus persönlich laut eigener Aussage seine Anliegen dem heiligen Josef an:

„Wenn ich ein Problem habe, eine Schwierigkeit, dann schreibe ich es auf ein kleines Blatt und schiebe es unter den heiligen Josef, damit er davon träumt! Das bedeutet: damit er für dieses Problem betet!“

„Ich möchte euch heute Abend auch etwas ganz Persönliches sagen. Ich liebe den heiligen Josef sehr, denn er ist ein starker und ein schweigsamer Mann. Auf meinem Schreibtisch habe ich ein Bild des heiligen Josefs, der schläft. Und schlafend leitet er die Kirche! Ja! Er kann es, wir wissen das. Und wenn ich ein Problem habe, eine Schwierigkeit, dann schreibe ich es auf ein kleines Blatt und schiebe es unter den heiligen Josef, damit er davon träumt! Das bedeutet: damit er für dieses Problem betet!", sagte Papst Franziskus im Jahr 2015 in Manila bei einer Begegnung mit Familien.

(vatican news - sst)