Papst setzt Therapien fort – Zustand stabil mit leichter Besserung

Papst Franziskus hat am Dienstag, den 11. März, seine verordneten Therapien weitergeführt und weiterhin eine High-Flow-Sauerstofftherapie über Nasensonden erhalten. Sein Zustand bleibt stabil, mit Anzeichen einer leichten Besserung. Die Ärzte betonten jedoch, dass sein klinisches Bild weiterhin komplex sei.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Am Morgen empfing der Papst die Eucharistie, verzichtete jedoch auf Besuche, um sich dem Gebet und den geistlichen Exerzitien der Römischen Kurie zu widmen. Diese finden in dieser Woche im Vatikan statt und werden für Franziskus per Videoschaltung übertragen. Auch am Nachmittag nahm er auf diese Weise an den Exerzitien teil.

Da die Generalaudienz in dieser Woche aufgrund der Exerzitien ohnehin nicht angesetzt war, wird es am Mittwoch keine öffentliche Katechese des Papstes geben. Ein neues medizinisches Bulletin über seinen Gesundheitszustand soll am Mittwochabend veröffentlicht werden.

Ein besonderer Jahrestag für den Papst

Während der Genesung des Papstes wurde auch an ein besonderes Datum erinnert: Vor genau 67 Jahren, am 11. März 1958, trat Jorge Mario Bergoglio in die Gesellschaft Jesu ein. Der Jesuitenorden hat sein Leben und Denken tief geprägt und seinen Weg bis hin zum Pontifikat bestimmt.

Weltweit begleiten Gläubige den Papst mit Gebeten in dieser Zeit der Genesung. Die Fastenexerzitien, an denen er per Video teilnimmt, geben ihm zugleich geistliche Kraft.

(vatican news)