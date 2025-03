Bild vom vergangenen Sonntag: Papst Franziskus am Balkon der Gemelli-Klinik (ANSA)

Papst Franziskus: Stabil mit Aufwärtstrend

Papst Franziskus macht leichte Fortschritte beim Atmen, beim Sprechen und bei der Beweglichkeit. Das hat Vatikansprecher Matteo Bruni an diesem Freitag vor Medienschaffenden im Pressesaal gesagt. Ob und in welcher Form der Papst Ostern feiern kann, blieb offen. Am Sonntag war Franziskus nach 38 Tagen in der Gemelli-Klinik in den Vatikan zurückgekehrt.

Die Sauerstoffzufuhr über Nasenkanülen konnte Bruni zufolge inzwischen auch nachts etwas zurückgefahren werden. Die Blutwerte von Papst Franziskus seien normal, wie die letzten durchgeführten Tests am Mittwoch ergeben hätten. Der Papst wechselt zwischen Therapie, Gebet, Ruhe und etwas Arbeit ab, erklärte Bruni. Alle Dikasterien reichten ihre Dokumente schriftlich ein. Franziskus stehe im Austausch mit seinen Sekretären und engsten Mitarbeitern sowie mit dem Gesundheitspersonal. Papst betet für Erdbebenopfer in Myanmar Der Fastenpredigt am Freitagmorgen mit Pater Roberto Pasolini im Vatikan folgte Papst Franziskus demnach online. Er sei über das schwere Erdbeben in Myanmar informiert worden und bete für die vielen Opfer, hieß es aus dem Pressesaal. Den Text der Ansprache beim Angelusgebet am kommenden Sonntag will der Vatikan wie in den vergangenen Wochen schriftlich übermitteln. Ob und in welcher Weise Franziskus an den Feiern in den Kar- und Ostertagen teilnehmen kann, bleibt vorerst offen. Das Behandlungsteam in der Gemelli-Klinik, in die der Papst sich am 14. Februar wegen akuter Atemwegsinfektionen begeben hatte, hatte ihm bei der Entlassung am Sonntag zwei Monate absoluter Schonung verordnet. (vatican news – gs)