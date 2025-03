Papst spendet eine Million Euro für Wohnungsnotleidende in Rom

Franziskus hat vor seinem Krankenhausaufenthalt im römischen Gemelli-Krankenhaus eine großzügige Spende getätigt: Er stellte eine Million Euro für den „Fondo don Roberto Sardelli“ bereit, der sich der Wohnungsnot in Rom widmet.

Mario Galgano – Vatikanstadt

Dieses Engagement des Papstes ermöglicht die Umwandlung des ehemaligen „Casa del Clero“ in der Via Vergerio in zwanzig Wohnungen für Bedürftige. Der „Fondo don Roberto Sardelli“ wurde ins Leben gerufen, um Menschen zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben, angemessenen Wohnraum zu finden. Don Roberto Sardelli war ein Priester der Diözese Rom, der sein Leben der Unterstützung von Obdachlosen und Bedürftigen widmete. Die Umwandlung des ehemaligen „Casa del Clero“ in zwanzig Wohnungen für Bedürftige ist ein konkretes Zeichen der Nächstenliebe und Hoffnung, das die Kirche von Rom in Vorbereitung auf das Jubiläum der Seminaristen, Bischöfe und Priester vom 23. bis 27. Juni 2025 setzen möchte.

In einem Schreiben an die Priester der Diözese Rom betonte Kardinalvikar Baldassare Reina die Bedeutung dieses Projekts: „Nach ausführlichen Gesprächen mit dem Priesterrat haben wir beschlossen, dieses 'Zeichen der Hoffnung' zu setzen: den Fondo don Roberto Sardelli zu stärken, um Familien zu unterstützen, die nicht die notwendigen Garantien haben, um einen Mietvertrag abzuschließen, oder diejenigen, die die immer höheren Mieten nicht bezahlen können.“ Er rief dazu auf, einen Monatsbeitrag oder einen Teil davon für diesen Zweck zu spenden und äußerte die Hoffnung, dass dieses Engagement auch andere dazu inspiriert, den „Fondo Sardelli“ zu unterstützen und der Wohnungsnot in Rom entgegenzutreten.

Bereits im Juni 2020

Diese Initiative steht im Einklang mit früheren Maßnahmen von Papst Franziskus zur Unterstützung Bedürftiger. Bereits im Juni 2020 richtete er einen Hilfsfonds für Arbeiter und Angestellte im Bistum Rom ein, die von der Corona-Krise betroffen waren, und stellte dafür eine Million Euro bereit. Der Fonds mit dem Namen „Jesus, göttlicher Arbeiter“ wurde von der Caritas Rom verwaltet und richtete sich an Personen, die keine anderen Hilfsmaßnahmen erhielten, wie Tagelöhner, Saisonarbeiter, Haushaltshilfen, Kleinstunternehmer oder Hilfskräfte.

