Papst ernennt neue Nuntien und Bischöfe in Faso, Chile und Vietnam

Die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso (AFP or licensors)

Der Vatikan hat die Ernennung neuer Vertreter des Heiligen Stuhls in Burkina Faso und Chile sowie eines Weihbischofs in Vietnam bekannt gegeben. Die Personalentscheidungen betreffen diplomatische und pastorale Schlüsselpositionen in drei Kontinenten.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Papst Franziskus hat personelle Veränderungen in der Diplomatie des Heiligen Stuhls vorgenommen. Monsignore Giancarlo Dellagiovanna wurde zum neuen Apostolischen Nuntius in Burkina Faso ernannt, während Erzbischof Kurian Mathew Vayalunkal als Nuntius nach Chile wechselt. Zudem wurde Monsignore Paul Nguyen Quang Dinh zum neuen Weihbischof von Hung Hoá in Vietnam ernannt.

Dellagiovanna: Von Rom nach Burkina Faso

Der 63-jährige Giancarlo Dellagiovanna, geboren in Voghera (Italien), war bislang als Berater für die Nuntiatur in der Sektion für Allgemeine Angelegenheiten des vatikanischen Staatssekretariats tätig. Nun hat ihn Papst Franziskus zum Apostolischen Nuntius in Burkina Faso ernannt und ihn gleichzeitig zum Erzbischof erhoben.

Dellagiovanna wurde 1999 zum Priester geweiht und besitzt einen Doktortitel in Kanonischem Recht. Seit seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls im Jahr 2005 hat er in verschiedenen Nuntiaturen weltweit gearbeitet, darunter in Mexiko, der Dominikanischen Republik, Italien und den Niederlanden. Neben Italienisch spricht er Englisch, Spanisch und Französisch – eine sprachliche Kompetenz, die ihm in Burkina Faso, einem frankophonen westafrikanischen Staat, von großem Nutzen sein wird.

Wechsel in Chile: Erzbischof Vayalunkal übernimmt Nuntiatur

In Lateinamerika hat Papst Franziskus eine weitere bedeutende Ernennung vorgenommen: Der indische Erzbischof Kurian Mathew Vayalunkal, bisher Nuntius in Algerien und Tunesien, wird künftig als Apostolischer Nuntius in Chile dienen. Vayalunkal wurde 1966 in Indien geboren und ist seit 2021 für die diplomatische Vertretung des Vatikans in Nordafrika zuständig. Zuvor war er als Nuntius in Papua-Neuguinea und den Salomonen tätig.

Mit seiner neuen Aufgabe in Chile übernimmt er eine Nuntiatur in einem Land, das mit sozialen und kirchlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die katholische Kirche in Chile erlebt seit Jahren eine Phase der Neuausrichtung und Versöhnung, insbesondere im Umgang mit Missbrauchsskandalen und einer sich wandelnden religiösen Landschaft.

Neuer Weihbischof für Hung Hoá in Vietnam

Auch in Asien hat der Papst eine wichtige Ernennung vorgenommen: Monsignore Paul Nguyen Quang Dinh wird neuer Weihbischof der Diözese Hung Hoá in Vietnam. Der 51-jährige Geistliche war bislang Generalvikar der Diözese sowie Pfarrer der Kathedrale Son Loc und Leiter der diözesanen Liturgiekommission.

Nguyen Quang Dinh wurde 2005 zum Priester geweiht und hat in seiner bisherigen Laufbahn verschiedene Pfarreien geleitet. 2022 wurde er zum Generalvikar ernannt, bevor Papst Franziskus ihn nun zum Weihbischof berief. Seine Ernennung ist ein Zeichen der wachsenden katholischen Präsenz in Vietnam, einem Land, in dem Christen weiterhin mit politischen und religiösen Einschränkungen konfrontiert sind.

(vatican news)