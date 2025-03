Papst: Der Krieg ist absurd, entwaffnen wir die Erde

Papst Franziskus hat dem Direktor der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“, Luciano Fontana, aus dem Krankenhaus einen Brief geschrieben. Darin antwortet er auf eine Solidaritätsbekundung des Journalisten und auf dessen Bitte, seinen Appell für Frieden und Abrüstung für die Zeitung eigens noch einmal zu formulieren.

Franziskus, der seit über einem Monat in der römischen Gemelli-Klinik behandelt wird, dankt Fontana zunächst für dessen „Worte der Nähe“ in dieser Zeit der Krankheit, in der ihm der Krieg „noch absurder“ erscheine. Diese Formulierung hatte der Papst schon zuvor während seines Krankenhausaufenthaltes geäußert , so etwa in einem Text zum sonntäglichen Mittagsgebet am 2. März.

„Die menschliche Zerbrechlichkeit“ habe „die Kraft, uns klarer zu machen, was Bestand hat und was vergeht, was uns leben lässt und was uns tötet“, so Franziskus in seinem Schreiben weiter: „Vielleicht ist das der Grund, warum wir so oft dazu neigen, Grenzen zu leugnen und gebrechliche und verletzte Menschen zu meiden: Sie haben die Kraft, die Richtung in Frage zu stellen, für die wir uns entschieden haben, als Einzelne und als Gemeinschaft“.

„Wir müssen die Worte entschärfen, um die Köpfe und die Erde zu entschärfen“

Deshalb wolle er Fontana und „all diejenigen ermutigen, die ihre Arbeit und ihre Intelligenz der Information widmen, und zwar durch die Kommunikationsmittel, die heute unsere Welt in Echtzeit vereinen“, so Franziskus mit Blick auf die Medienschaffenden, die er dazu aufrief, sich die „Bedeutung von Worten“ klarzumachen. „Es sind niemals nur Worte: Es sind Taten, die ein menschliches Umfeld schaffen. Sie können verbinden oder spalten, der Wahrheit dienen oder sich ihrer bedienen. Wir müssen die Worte entschärfen, um die Köpfe und die Erde zu entschärfen. Es besteht ein großer Bedarf an Reflexion, an Gelassenheit, an einem Sinn für Komplexität“, so die Beobachtung des Papstes.

Diplomatie braucht neue Glaubwürdigkeit

Während Kriege nur „Gemeinschaften und die Umwelt“ zerstörten, „ohne Lösungen für Konflikte zu bieten“, brauchten „die Diplomatie und internationale Organisationen neues Blut und Glaubwürdigkeit“, betonte Franziskus, der in diesem Zusammenhang auch die Religionen als Friedensstifter ins Spiel brachte. Denn diese könnten sich „zudem auf die Spiritualität der Völker stützen, um den Wunsch nach Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit und die Hoffnung auf Frieden wieder zu entfachen“, meinte Franziskus, der allerdings einräumte, dass all dies „Engagement, Arbeit, Schweigen, Worte“ erfordere: „Fühlen wir uns vereint in diesem Bemühen, das die himmlische Gnade nicht aufhören wird, zu inspirieren und zu begleiten“. Mit diesen Worten endet das Schreiben, das auf den 14. März 2025 datiert ist und in dem als Verfassungsort das „Policlinico Gemelli“ angegeben ist.

(vatican news - cs)