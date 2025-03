Blick auf das Gemelli-Klinikum (AFP or licensors)

Papst verbringt Tag mit Therapie, Gebet und Arbeit

Papst Franziskus hat den Tag über seine Therapien fortgesetzt, 20 Minuten in der Kapelle in der Nähe seines Zimmers verbracht und einige Arbeiten erledigt. Das hat das vatikanische Presseamt am Freitagabend mitgeteilt. Die Situation bleibe „im Rahmen eines komplexen Bildes stabil“, hieß es weiter. Das nächste medizinische Bulletin wird erst am Samstagabend erwartet.

Lesen Sie auch 07/03/2025 Papst Franziskus verbringt ruhige Nacht „Papst Franziskus hat eine ruhige Nacht verbracht und ist kurz nach 8:00 Uhr aufgewacht." Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Freitagmorgen mit. Unter anderem habe der Papst die Physiotherapie der Atemwege fortgeführt, so die Mitteilung aus dem Presseamt. Die Prognose bleibe angesichts der komplexen Situation nach wie vor verhalten. Wie vorgesehen werde Franziskus tagsüber nasal mit hohem Sauerstoffanteil beatmet, während er nachts nicht-invasiv mechanisch beatmet werde.