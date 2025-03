Live bei uns: Heilig-Jahr-Feier der Ehrenamtlichen

Am kommenden Sonntag, den 9. März, feiert Kardinal Michael Czerny anstelle von Papst Franziskus die Heilige Messe auf dem Petersplatz beim Jubiläum für die Ehrenamtlichen. Wir übertragen live ab 10:20 Uhr.

Der kanadische Jesuit wird auch die Predigt verlesen, die der Papst zu diesem Anlass halten wollte. Franziskus liegt seit drei Wochen mit einer akuten Atemwegserkrankung in der Gemelli-Klinik.

Ehrenamtliche: Wertvolle Ressource der Kirche

„Ehrenamtliche sind eine der wertvollsten Ressourcen der Kirche“: Mit diesen Worten hat Papst Franziskus einmal jene Menschen beschrieben, die sich unentgeltlich in den Dienst des Gemeinwohls stellen.



Das Treffen der Freiwilligen ist eines von mehr als 30 „Mini-Jubiläen“ für unterschiedliche Zielgruppen, die das ganze Jahr über in Rom stattfinden. Mit der fünften Heilig-Jahr-Veranstaltung würdigt die katholische Kirche Menschen, die sich in ihren Ländern ehrenamtlich engagieren. Wie der Vatikan bekanntgab, werden am Samstag und Sonntag rund 25.000 Gäste aus mehr als 100 Ländern in der Ewigen Stadt erwartet. Die meisten von ihnen, an die 15.000, kommen aus Italien, allein 5.000 von den Misericordie-Gruppen. Darüber hinaus werden Ehrenamtliche aus den Vereinigten Staaten, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Indien erwartet.



Angelusgebet entfällt

Das sonntägliche Angelusgebet entfällt. Wie an den vorherigen Sonntagen wird der Vatikan aber den dafür vorbereiteten Text publizieren.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die heilige Messe mit Ehrenamtlichen vom Petersplatz in Rom am Sonntag, den 9. März, ab 10.20 Uhr im Livestream und mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio.

