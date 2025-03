Heute morgen vor der Gemelli-Klinik im Norden Roms (ANSA)

Papst Franziskus hat abermals ruhige Nacht verbracht

Die Nacht auf Dienstag ist für Papst Franziskus ruhig verlaufen. Er ist um etwa acht Uhr aufgewacht, teilte der vatikanische Pressesaal mit. Am Montag hatte das ärztliche Behandlungsteam in der Gemelli-Klinik erstmals Entwarnung gegeben; Franziskus ist nicht mehr in unmittelbarer Gefahr.

Lesen Sie auch 10/03/2025 Gesundheits-Update: Papst spricht gut auf Behandlung an Positive Nachrichten aus der Gemelli-Klinik: Mit dem Papst geht es aufwärts. Franziskus spreche gut auf die Behandlung an, müsse aber noch im Krankenhaus bleiben, geht aus dem ... Die in den vergangenen Tagen verzeichneten Verbesserungen hätten sich „weiter gefestigt", hieß es am Montagabend. Das bestätigten die Blutwerte und der klinische Gesamtzustand von Papst Franziskus. Er spreche gut auf die medikamentöse Therapie an und müsse sie „noch einige Tage im Krankenhaus" fortsetzen. (vatican news – gs)