Gemelli-Krankenhaus in Rom (ANSA)

Ruhige Nacht für den Papst im Gemelli-Krankenhaus

Franziskus ruht sich nach einer ruhigen Nacht aus. An diesem Samstagmorgen, am 8. März, hat das Presseamt des Vatikans ein Update zum Gesundheitszustand des Papstes gegeben. Am Abend wird das medizinische Personal der römischen Poliklinik, in der er seinen Aufenthalt fortsetzt, erneut ein Bulletin herausgeben

Die Nacht ist ruhig verlaufen, der Papst ruht sich aus. Mit diesen Worten informierte das Presseamt des Heiligen Stuhls an diesem Samstagmorgen, 8. März, die Journalisten über den Gesundheitszustand des Papstes, der sich seit dem 14. Februar wegen einer beidseitigen Lungenentzündung im Gemelli-Krankenhaus in Rom befindet. Am Freitag wurde der Papst weiterhin abwechselnd nachts künstlich beatmet und tagsüber über Nasenkanülen mit hochdosiertem Sauerstoff versorgt. Die Situation scheint stabil zu sein. (vatican news - mg)