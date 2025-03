„Nacht ist ruhig verlaufen“

Die vergangene Nacht in der Gemelli-Klinik ist für Papst Franziskus „ruhig verlaufen“, der Papst „ruht sich noch aus“. Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Donnerstagmorgen kurz nach acht Uhr mit.

Am Mittwoch war der Gesundheitszustand des Patienten stabil geblieben, wie ein Vatikanstatement am Abend erklärte. Es sei zu keiner Atemnot gekommen, hieß es, der Papst habe das Aschekreuz erhalten, mit Gaza telefoniert und ein wenig gearbeitet. Wie geplant, habe Franziskus tagsüber eine „High-Flow-Sauerstofftherapie“ erhalten, in der Nacht werde die „nicht-invasive mechanische Beatmung“ wieder aufgenommen, so die Mitteilung vom Mittwochabend weiter. Der Papst habe „die Atem- und aktive Bewegungstherapie verstärkt“ und den Tag im Sessel verbracht.

Komplexes Krankheitsbild, verhaltene Prognose

Angesichts der „Komplexität des Krankheitsbildes“ wurde die Prognose auch am Mittwochabend noch als „verhalten“ gekennzeichnet. Doch der Papst sei kooperativ und seine Stimmung weiterhin gut. Von ärztlicher Seite sei hervorgehoben worden, dass in den letzten zwei Tagen keine Krampfanfälle aufgetreten seien. Für weitere Untersuchungen werde noch Zeit benötigt. Das klinische Bild bleibe im Rahmen der komplexen Situation stabil.

Der Papst wird seit knapp drei Wochen im römischen Gemelli-Krankenhaus wegen eines komplexen Atemwegsinfekts mit beidseitiger Lungenentzündung behandelt. Seine Termine, darunter die Eröffnung der Fastenzeit an diesem Aschermittwoch, musste er deswegen absagen. Jede Nacht beten auf dem Petersplatz Tausende von Menschen den Rosenkranz für eine Genesung des Papstes.

(vatican news - sk)