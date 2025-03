Gesundheits-Update: Weitere Verbesserung, mechanische Beatmung beendet

Vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom (AFP or licensors)

„Der klinische Zustand des Heiligen Vaters verbessert sich weiterhin“, heißt es an diesem Mittwochabend im medizinischen Bulletin zum Gesundheitszustand des Papstes. Am heutigen Gedenktag des heiligen Josef konzelebrierte er auch eine Heilige Messe.

Wie aus der Mitteilung, die über das Presseamt verbreitet wurde, hervorgeht, sei mittlerweile die mechanische nicht-invasive Beatmung des Papstes mit einer Sauerstoffmaske komplett beendet worden, auch die Behandlung mit High-Flow-Sauerstoffunterstützung durch eine Nasensonde werde weiter reduziert.

Ebenso zeige die Physiotherapie positive Ergebnisse, sowohl was die Atmungstherapie als auch die Bewegungstherapie betreffe.

Am heutigen 19. März begeht die Kirche auch den Festtag des heiligen Josef, der Franziskus bekanntermaßen besonders am Herzen liegt. Am Vormittag habe der Papst erneut die Heilige Messe konzelebriert, geht aus dem medizinischen Update am Abend hervor.

