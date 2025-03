Papst weiter stabil: Aschekreuz und Telefonat mit Gaza

Vor der Gemelli-Klinik (AFP or licensors)

Papst Franziskus' Zustand ist am Mittwoch stabil geblieben, wie der Vatikan am Abend mitteilte. Es sei zu keiner Atemnot gekommen, hieß es, der Papst habe das Aschekreuz erhalten, mit Gaza telefoniert und ein wenig gearbeitet.

Wie geplant, habe Franziskus tagsüber eine High-Flow-Sauerstofftherapie erhalten, in der Nacht werde die nicht-invasive mechanische Beatmung wieder aufgenommen, so die Mitteilung weiter. Der Papst habe „die Atem- und aktive Bewegungstherapie verstärkt“ und den Tag im Sessel verbracht.

Weiter zurückhaltende Prognose

„In Anbetracht der Komplexität des Krankheitsbildes bleibt die Prognose zurückhaltend“, hieß es weiter - wie bereits in den vergangenen Tagen.

Am Morgen des Aschermittwoch habe Franziskus in seiner Unterbringung im 10. Stock am Ritus der Segnung der Heiligen Asche teilgenommen, die ihm vom Zelebranten auferlegt worden sei, danach habe er die Eucharistie empfangen. Danach habe der Papst sich einigen Arbeitsaktivitäten gewidmet.

Telefonat nach Gaza, Arbeit und Ruhen

Am Mittwochmorgen habe der Papst nach Gaza telefoniert und mit Pater Gabriel Romanelli gesprochen, dem die dortige Pfarrei der Heiligen Familie anvertraut ist, hieß es weiter. Am Nachmittag habe Franziskus abwechselnd geruht und gearbeitet.

