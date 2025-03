Gesundheits-Update: Papst in stabilem Zustand, Röntgenbild bestätigt Besserung

Vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom

Papst Franziskus unterzieht sich in der Gemelli-Klinik weiterhin tagsüber der High-Flow-Sauerstofftherapie, während er nachts nicht-invasiv mechanisch beatmet wird. Auch heute nahm er online an den Exerzitien teil und setzte seine Atem- und Bewegungstherapie fort.

Lesen Sie auch 12/03/2025 Papst: Nacht gut verbracht Auch die Nacht auf Mittwoch verlief für den Papst gut. Das teilte der Vatikan am Mittwochmorgen ohne weitere Angaben mit: „Der Papst hat eine ruhige Nacht verbracht“, hieß es.

Der Gesundheitszustand des Papstes sei, innerhalb des weiterhin komplexen Gesamtbildes, stabil geblieben, gab das Presseamt an diesem Mittwochabend bekannt. Eine am Vortag durchgeführte Röntgenaufnahme des Brustkorbs habe die in den letzten Tagen festgestellten Verbesserungen radiologisch bestätigt.

„Der Heilige Vater erhält weiterhin tagsüber seine High-Flow-Sauerstofftherapie und in der Nacht eine nicht-invasive mechanische Beatmung“, so das Statement weiter.

Am Morgen habe er nach den Exerzitien in der Audienzhalle, denen er aus dem Krankenhaus folgte, die Eucharistie empfangen, sich dem Gebet gewidmet und anschließend die motorische Physiotherapie fortgesetzt.

„Am Nachmittag, nachdem er an den Exerzitien der Kurie teilgenommen hatte, setzte er sein Gebet, die Ruhe und die respiratorische Physiotherapie fort“, schließt das knappe Bulletin zum aktuellen Gesundheitszustand des Papstes.

Leichte Besserung seit dem Wochenende

Am Montag hatte das ärztliche Behandlungsteam in der Gemelli-Klinik erstmals Entwarnung gegeben; Franziskus sei nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Der Zustand sei stabil, mit Anzeichen einer leichten Besserung. Das klinische Bild sei aber weiter komplex, der Papst müsste bis auf Weiteres im Krankenhaus die Therapie fortsetzen.

Franziskus befindet sich seit dem 14. Februar in der römischen Gemelli-Klinik. Die letzte Atemkrise liegt über eine Woche zurück, seitdem hatte sich sein Zustand stabilisiert und zuletzt verbessert. Am Samstagabend hatten die Ärzte bereits von einem moderat verbesserten Gesundheitszustand des 88-jährigen Papstes gesprochen.

(vatican news - cs)