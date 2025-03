Papst Franziskus feiert Messe und verbringt ruhigen Tag

Papst Franziskus in der kleinen Kapelle im 10. Stock der Gemelli-Klinik (@salastampaVaticana)

Heute hat Papst Franziskus bei der Messe in der Kapelle im 10. Stock des Gemelli-Klinikums konzelebriert, sich dann ausgeruht und ein wenig gearbeitet. Das Presseamt verbreitete abends ein Bild des Papstes, das erste seit seiner Einlieferung am 14. Februar. Insgesamt ist der klinische Zustand des Papstes stabil.

Auch an diesem Sonntag ist der klinische Zustand des Papstes stabil geblieben. Das teilte das vatikanische Presseamt am Abend mit, gemeinsam mit einem Bild, das den Papst vor dem Altar in der kleinen Kapelle im 10. Stock unweit seines Zimmers zeigt, die er seit einigen Tagen täglich zum Gebet aufsucht.

Seit Franziskus am 14. Februar wegen einer schweren Atemwegserkrankung in das römische Krankenhaus eingeliefert wurde, warteten Gläubige und Journalisten auf ein Bild des Papstes; bislang hatte er sich allerdings nur mit einer kurzen Audiobotschaft zu Wort gemeldet, die am 6. März beim abendlichen Rosenkranz auf dem Petersplatz abgespielt wurde und in der er mit sichtlich angestrengter Stimme für die Gebete um seine Gesundung dankte.

Auf dem aktuellen Bild sieht man Franziskus nun schräg von hinten nach der Feier der Sonntagsmesse in der Kapelle vor dem Altar. Wie das Presseamt weiter bekannt gab, habe der Papst tagsüber dann seine verschriebenen Therapien fortgeführt, darunter die Atmungs- und Bewegungstherapie. Besuche habe er nicht empfangen, sondern vielmehr den Tag mit Gebet, Ruhephasen und ein wenig Arbeit verbracht.

Auch am morgigen Montag soll es wegen der stabilen Situation kein medizinisches Bulletin am Abend geben, hieß es weiter. Das Presseamt werde den Journalisten am Abend, wie mitterweile gewohnt, einige allgemeine Informationen mitteilen.

Leichte, aber stete Besserung in komplexer Situation

In den letzten Tagen scheint sich nach Aussage der medizinischen Bulletins der Zustand des Papstes leicht, aber stetig zu verbessern, während die Situation insgesamt stabil bleibt. Die Ärzte haben aufgrund der leichten, aber steten Veresserung seit einigen Tagen den Vorbehalt aufgelöst, unter dem die Prognose über eine mögliche Gesundung des Papstes bisher stand; allerdings bleibe die Situation insgesamt komplex, hieß es weiterhin. Franziskus ist seit dem 14. Februar 2025 in der Gemelli-Klinik.

