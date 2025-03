„Die Nacht war ruhig“

Betende am Samstag vor der Gemelli-Klinik

Papst Franziskus hat in der römischen Gemelli-Klinik eine „ruhige Nacht verbracht“. Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Sonntagmorgen mit.

„Der Papst ruht sich weiter aus“, hieß es kurz nach acht Uhr morgens; weitere Einzelheiten gab der Vatikan nicht preis. Bereits am Samstag war mitgeteilt worden, dass Franziskus zum dritten Mal in Folge seinen üblichen sonntäglichen Angelus nicht öffentlich beten wird; einen dazu vorbereiteten Redetext wird der Vatikan aber am Sonntagmittag veröffentlichen.

Keine neuerliche Atemkrise

Der Papst wurde am 14. Februar in die Gemelli-Klinik am Stadtrand von Rom eingeliefert; seitdem wird er dort wegen einer Infektion der Atemwege und der Lunge behandelt. Bulletins aus dem Krankenhaus zeichnen das Krankheitsbild als „komplex“ und sprechen von einer „zurückhaltenden Prognose“.

Am Samstagabend hatte der Vatikan von einer Stabilisierung des Gesundheitszustandes von Franziskus gesprochen. Tags zuvor war bei dem päpstlichen Patienten von neuem eine schwere Atemkrise aufgetreten. Franziskus habe „abwechselnd eine mechanische, nichtinvasive Beatmung“ sowie Sauerstoff in hoher Konzentration erhalten, sei ohne Fieber und weise stabile Blutwerte auf, so das Bulletin vom Samstagabend.

(vatican news – sk)