Papst fast einen Monat im Krankenhaus: Nacht ruhig verbracht

Das Gemelli-Krankenhaus in Rom, in dem Papst Franziskus behandelt wird (AFP or licensors)

Seit fast genau einem Monat befindet sich Papst Franziskus mit einer Lungenentzündung in der römischen Gemelli-Klinik. Er habe eine ruhige Nacht auf Donnerstag (13.3.2025) verbracht, gab das vatikanische Presseamt am Morgen ohne weitere Angaben bekannt. In einem weiterhin komplexen Gesamtbild sei die Lage stabil, hieß es am Vorabend. Es ist die 26. Nacht des katholischen Kirchenoberhaupts im Krankenhaus.

Der Papst nimmt aktuell an den Fastenexerzitien der römischen Kurie per Video aus dem Krankenhaus teil. Franziskus verbringt diesen Donnerstag übrigens einen besonderen Jahrestag in der Klinik: Jorge Mario Bergoglio wurde vor genau zwölf Jahren zum Papst gewählt - am 13.3.2013.

Leichte Besserung seit Wochenende - Türkei-Reise auf Prüfstand

Eingeliefert worden war Franziskus am 14. Februar. Zu Wochenbeginn hatte das ärztliche Behandlungsteam der Gemelli-Klinik erstmals mitgeteilt, Franziskus sei nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Der Zustand sei stabil, mit Anzeichen einer leichten Besserung. Das klinische Bild sei aber weiter komplex, der Papst müsste bis auf Weiteres im Krankenhaus die Therapie fortsetzen, hieß es. Mit Blick auf eine eventuelle Reise des Papstes in die Türkei im Mai - anlässlich der 1700-Jahr-Feier des Konzils von Nizäa - war am Mittwochabend zu hören, eine derartige Reise werde zwar geprüft, sei aber nie offiziell angekündigt worden. Papst Franziskus selbst hatte in der Vergangenheit seinem Wunsch Ausdruck verliehen, zum Konzilsjubiläum anzureisen. Den wichtigen Jahrestag wollen Orthodoxe und Katholiken gemeinsam begehen. Im Jahr 325 wurde im heutigen Iznik in der Türkei bei der ersten ökumenischen Versammlung der Kirchengeschichte das zentrale christliche Glaubensbekenntnis formuliert. Wie am Mittwochabend weiterweiter bekannt wurde, wird es am Donnerstagabend wohl kein medizinisches Bulletin zum Gesundheitszustand des Papstes geben, sondern, wie bereits auch an anderen Tagen aufgrund des stabilen Zustands eine allgemeine Mitteilung aus dem Presseamt.

(vatican news - sst)