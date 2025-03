Papst setzt Erholung fort – Gesundheitszustand bleibt stabil

Gemelli-Klinik in Rom (ANSA)

Wie die Pressestelle des Heiligen Stuhls am Donnerstagabend mitteilte, gab es im Laufe des Tages keine neuen Episoden von Atemnot.

Der Vatikan gab ein neues medizinisches Update zur Gesundheit des Papstes, darin heißt es wörtlich:

„Die klinischen Bedingungen des Heiligen Vaters sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen stabil geblieben. Auch heute gab es keine Episoden von Atemnot. Der Heilige Vater setzte seine Atem- und Bewegungstherapie mit positivem Effekt fort. Seine hämodynamischen Werte und die Blutwerte blieben stabil. Er hatte kein Fieber. Die Ärzte halten weiterhin eine zurückhaltende Prognose offen. Angesichts der stabilen gesundheitlichen Lage wird das nächste medizinische Bulletin am Samstag veröffentlicht. Heute widmete sich der Heilige Vater sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag einigen Arbeitsaufgaben und wechselte diese mit Ruhepausen und Gebet ab. Vor dem Mittagessen empfing er die Eucharistie.“

(vatican news)