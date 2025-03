Franziskus legt Thema für 111. Weltflüchtlingstag fest

Papst Franziskus hat das Thema für den diesjährigen Weltflüchtlingstag festgelegt: „Migranten, Missionare der Hoffnung“.

Lesen Sie auch 22/02/2025 Kardinal Czerny besucht syrische Flüchtlinge im Libanon Kardinal Michael Czerny hat während seiner Libanon-Mission das Flüchtlingslager Kfardlakos in Tripoli besucht. Dort leben syrische Flüchtlinge unter extremen Bedingungen und klagen ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Papst, der derzeit wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt wird, hatte das Thema bereits vor seinem Aufenthalt im Gemelli-Klinikum festgelegt.

Migranten als Zeugen der Hoffnung

Im Lichte des derzeitigen Heiligen Jahres soll das Motto die Widerstandsfähigkeit und den Mut von Migranten hervorheben, teilte der Vatikan an diesem Montag mit. Trotz aller Hindernisse und Unsicherheiten brächten sie Hoffnung in die Gemeinschaften, die sie aufnehmen. Das erinnere glaubende Menschen daran, dass das irdische Leben ein Pilgerweg sei, dessen Ziel die himmlische Heimat ist.

„Migranten und Flüchtlinge sind oft diejenigen, die den Glauben in ihren neuen Gemeinden stärken und zur Förderung eines interreligiösen Dialogs beitragen“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. „Ihre Präsenz kann eine Bereicherung sein, indem sie Werte wie Zusammenhalt, Solidarität und Gastfreundschaft neu beleben.“

Heiliges Jahr und neue Terminsetzung

Anders als in den vergangenen Jahren, in denen der Weltflüchtlingstag traditionell am letzten Sonntag im September gefeiert wurde, wird er 2025 am 4. und 5. Oktober begangen. Dies geschieht im Rahmen des „Jubiläums der Migranten und der missionarischen Welt“, das ein zentraler Bestandteil des Heiligen Jahres sein wird.

(vatican news)