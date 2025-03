Marathonläufer senden Papst Franziskus ein Zeichen der Nähe

Die Sportwelt wird Papst Franziskus an diesem Sonntagmorgen, dem 16. März, mit einer symbolischen Aktion ihre Nähe bekunden. Kurz vor dem Start der traditionellen Rom-Marathon um 8 Uhr vor dem Kolosseum werden 50.000 Athleten für 42 Sekunden innehalten – eine Sekunde für jeden Kilometer der Strecke – und wollen damit dem Pontifex, der sich weiterhin in der Gemelli-Klinik erholt, Gebete und Genesungswünsche wünschen.

Giampaolo Mattei - Vatikanstadt

Unter dem Motto „Lontano dagli occhi, ma non dal cuore“ – „Fern von den Augen seit dem 14. Februar, aber nicht aus dem Herzen“ – drücken Sportler, Trainer, Organisatoren und Zuschauer gemeinsam mit Athletica Vaticana, dem Sportverband des Vatikans, ihre Nähe zum Papst aus. „Ein großer Marathon-Umarmung für den Bischof von Rom – und wir hoffen, dass er sie in seinem Zimmer in der Gemelli-Klinik spüren kann!“, erklärten die Veranstalter im Vorfeld des Sport-Events.

Vor dem Start der Marathon wird der offizielle Sprecher eine Botschaft von Papst Franziskus aus dem vergangenen Jahr vorlesen, als er die Läufer am 17. März 2024 beim Angelusgebet auf dem Petersplatz begrüßte: „Ich begrüße mit Freude die Teilnehmer des Rom-Marathons, einem traditionellen Fest des Sports und der Geschwisterlichkeit. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Athleten in Solidaritätsstaffeln involviert, um Zeugen des Teilens zu sein.“

Auch seine Worte aus dem Jahr 2023 werden erneut aufgegriffen: „Mit Freude grüße ich die Teilnehmer des Rom-Marathons! Ich beglückwünsche euch, dass ihr, angeregt durch Athletica Vaticana, aus diesem wichtigen Sportereignis eine Gelegenheit der Solidarität zugunsten der Ärmsten macht.“

Solidarität und Hoffnung durch den Sport

In diesem Jahr sind es die Marathonläufer selbst, die dem Papst einen Genesungsgruß schicken. Im Geist der sportlichen Werte von Franziskus nimmt Athletica Vaticana mit sechs Solidaritätsstaffeln teil, ehrt einen Sportler mit einer besonderen Lebensgeschichte mit der „Trophäe der Letzten“ und unterstützt weiterhin soziale Projekte. So engagieren sich Athleten auch in der Suppenküche der Caritas an der römischen Termini-Station. Über 40 Läufer der vatikanischen Delegation mit den gelb-weißen Trikots stehen am Start.

Am Vorabend des Marathons, am Samstag, dem 15. März, wird um 18 Uhr in der Basilika Santa Maria in Ara Coeli auf dem Kapitol die traditionelle „Messe für Marathonläufer und Sportler“ gefeiert.

