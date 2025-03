„Nacht ist ruhig verlaufen, Papst erholt sich“

An der Gemelli-Klinik (ANSA)

Nach der Atemkrise vom Freitag Nachmittag hat Papst Franziskus dennoch eine ruhige Nacht verbracht. „Der Papst erholt sich“, teilte das vatikanische Presseamt am Samstag Morgen mit.

Die Nacht sei „ruhig verlaufen“, hieß es in dem kurzen Text auf Telegram weiter. Franziskus wird seit dem 14. Februar wegen einer Infektion der Atemwege und der Lunge in der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Dort war es am Freitag zu einer „isolierten Krise mit Bronchospasmus“ und einer „plötzlichen Verschlechterung des Atembildes“ gekommen.

Keine Entwarnung

Aus dem Vatikan war danach die Einschätzung zu hören, dass es jetzt einen oder zwei Tage brauchen werde, um das Krankheitsbild neu zu evaluieren.

Von einem „kritischen Gesundheitszustand“ war in dem Bulletin vom Freitag Abend keine Rede, wohl aber davon, dass weiterhin keine Entwarnung gegeben werden könne. „Die Prognose bleibt zurückhaltend.“

