Ruhige Nacht für den Papst in Gemelli-Klinik

„Der Papst hat eine ruhige Nacht verbracht, er ruht sich aus“. Dies teilte der vatikanische Pressesaal an diesem Montagmorgen mit.

Das Kommuniqué entspricht im Wortlaut exakt dem, was schon seit dem 14. Februar, dem Tag der Einlieferung von Franziskus in die römische Gemelli-Klinik, allmorgendlich nach draußen kommuniziert wird. Der Papst wird wegen einer komplexen Infektion der Atemwege und der Lunge behandelt; zuletzt war von einer „leichten Verbesserung“ die Rede.

Am ersten Fastensonntag hatte der Papst in der Klinik an einer Messfeier teilgenommen und die Fastenexerzitien der römischen Kurie, die in der vatikanischen Audienzhalle starteten, per Videoschaltung mitverfolgt. Derweil wurden nach Vatikanangaben vom Sonntagabend die Atem- und Bewegungstherapie sowie die Physiotherapie und auch die von den Ärzten verordnete Diät fortgesetzt.

Leichte Verbesserungen, verhaltene Prognose

Die Situation bleibe stabil, mit leichten und allmählichen Verbesserungen. Dennoch ist weiter von einem komplexen Krankheitsbild die Rede und von einer aus Gründen der Vorsicht unverändert „verhaltenen Prognose“. Mit einem neuen medizinischen Bulletin zum Gesundheitszustand des 88-jährigen Kirchenoberhaupts wird am Montagabend gerechnet.

(vatican news – sk)