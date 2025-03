Glückwünsche für Franziskus zum 12. Jahrestag seiner Wahl

Diesen Donnerstag begeht Papst Franziskus den 12. Jahrestag seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Der 88-Jährige ist immer noch mit einer Lungenentzündung im Gemelli-Krankenhaus. Zahlreiche Gratulanten aus aller Welt wünschen Glück und baldige Genesung.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Glückwünsche gab es etwa von der italienischen Bischofskonferenz, den vatikanischen Museen und der Diözese Rom. Das Vikariat Rom äußerte Dankbarkeit für Franziskus' Lehramt. Papst Franziskus, der ja auch Bischof von Rom ist, sei auch in der Krankheit eine Stütze und lade dazu ein, „mit Hoffnung und Kraft voranzugehen", so die Diözese Rom, die Papst Franziskus auch „die besten Wünsche“ sendet. Die Bischofskonferenz aus Argentinien – der Heimat des Papstes – hat alle dazu aufgerufen, diesen Donnerstag eine Eucharistiefeier zum Dank für den 12. Jahrestag der Papstwahl zu feiern. Glückwünsche kommen auch von den katholischen Bischöfen aus Albanien und Polen, um nur einige weitere zu nennen.

Glückwunsche aus Italien, Polen..

„Am Abend deiner Wahl hast du dich vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen der Stadt und der Welt verbeugt und sie zum Gebet aufgefordert. Auch heute, Heiliger Vater, trägst du mit Christus das Kreuz des Leidens und brauchst unsere Gebete“

Die polnische Bischofskonferenz trifft sich gerade zu ihrer Vollversammlung und kündigte an, man werde für Papst Franziskus und seine Anliegen beten und wünsche ihm alles Gute und baldige Genesung. „In all dieser Zeit hast du uns in den Fußstapfen des heiligen Franz von Assisi gelehrt, Gott und die Menschen zu lieben, besonders die Bedürftigen. Am Abend deiner Wahl hast du dich vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen der Stadt und der Welt verbeugt und sie zum Gebet aufgefordert. Auch heute, Heiliger Vater, trägst du mit Christus das Kreuz des Leidens und brauchst unsere Gebete. Wir sind sicher, dass du als Vater dein Leiden für uns, die Söhne und Töchter der Kirche, aufopferst. Wir versichern Sie unserer Nähe und der Gabe unserer Gebete", heißt es in der Botschaft der polnischen Bischofskonferenz zum 12. Jahrestag der Wahl auf den Stuhl Petri.

...und aus Jerusalem

Glückwünsche von Schülern zum 12. Jahrestag der Papstwahl - und baldiger Genesung

Eine baldige Genesung um seine Mission im Dienste der Kirche und der Menschheit fortzusetzen, wünscht Papst Franziskus der lateinische Patriarch von Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Auch der armenische Staatspräsident Wahagn Chatschaturjan hat Franziskus zum 12. Jahrestag der Papstwahl diesen Donnerstag gratuliert. Dem Papst seien auch zahlreiche Glückwünsche von Schulen, Vereinigungen, religiösen Einrichtungen, Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus überbracht worden, ist aus dem Vatikan zu hören.

