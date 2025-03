Gesundheitszustand des Papstes unverändert

Betende an der Gemelli-Klinik in Rom

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich in den letzten 24 Stunden nicht verändert, und das Krankheitsbild bleibt „komplex“. Das war an diesem Donnerstagabend aus dem vatikanischen Presseamt zu erfahren.

Lesen Sie auch 13/03/2025 12. Pontifikatsjubiläum: Lehramt der Verletzlichkeit In einem Leitartikel zum 12. Pontifikatsjubiläum des Papstes am 13. März 2025 macht sich der Chefredakteur der Vatikanmedien, Andrea Tornielli, über das Wesen der Kirche und die ...

Der Papst wird seit ungefähr einem Monat wegen einer Infektion der Atemwege und der Lunge in der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Ein eigentliches medizinisches Bulletin gab es an diesem Donnerstagabend nicht; damit wird erst wieder am Freitagabend gerechnet. Stattdessen ließ das Presseamt wissen, Franziskus werde „weiterhin abwechselnd nachts nicht-invasiv mechanisch beatmet und tagsüber mit einer High-Flow-Sauerstoffversorgung über Nasenkanülen versorgt.“

Kleine Feier zum Pontifikatsjubiläum

Zu seinem 12-jährigen Pontifikatsjubiläum habe es am Nachmittag eine kleine Feier in der Klinik gegeben. Das Personal, das den Papst betreue, habe ihm einen einen Kuchen mit Kerzen überreicht. Jorge Mario Bergoglio, der heutige Papst Franziskus, ist am 13. März 2013, also vor genau zwölf Jahren, in sein Amt gewählt worden. Aus dem Vatikan war zu hören, dass man dem Papst auch Hunderte von Glückwunschkarten und -zeichnungen zu seinem Pontifikatsjubiläum habe zukommen lassen, vor allem von Schulkindern. Ansonsten habe er in der Kapelle neben seinem Zimmer gebetet und seine Atemtherapie fortgesetzt.

Am Vor- wie am Nachmittag verfolgte der Papst einmal mehr die Fastenexerzitien für die römische Kurie über einen Bildschirm. Die Exerzitien, die vom päpstlichen Hausprediger Roberto Pasolini geleitet werden, enden am Freitagvormittag.

(vatican news – sk)