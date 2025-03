Papst lobt „Wunder der Zärtlichkeit“ medizinischer Pflege

Papst Franziskus hat beim Angelusgebet an diesem ersten Fastensonntag den fürsorglichen Dienst von Ärtzen, Ärztinnen und Pflegekräften gewürdigt. Der Vatikan veröffentlichte seinen Text, Franziskus musste wegen seiner Behandlung in der Gemelli-Klinik auf das öffentliche Angelus-Gebet verzichten.

„Brüder und Schwestern, während meines langen Krankenhausaufenthalts erlebe auch ich die Fürsorge und Zärtlichkeit der Pflege, insbesondere von Ärzten und Ärtzinnen medizinischem Personal, denen ich von Herzen danke“, so der Papst in seinem Text. „Und während ich hier bin, denke ich an viele Menschen, die den Kranken auf unterschiedliche Weise nahe sind und für sie ein Zeichen der Gegenwart des Herrn sind. Wir brauchen dieses ,Wunder der Zärtlichkeit‘, das alle jene begleitet, die in der Prüfung sind, und ein wenig Licht in die Nacht des Schmerzes bringt.“

Darüber hinaus bedankte sich der Papst bei allen, die für ihn beteten und ihm auf diese Weise ihre Nähe zeigten. „Auch ich bete für euch“, versicherte Franziskus. Er schließe ich außerdem im Geist jenen an, die an den Fastenexerzitien der Römischen Kurie teilnehmen. Die Einkehrtage, die üblicherweise in Anwesenheit des Papstes stattfinden, beginnen an diesem ersten Fastensonntag.

Der Papst setzte indessen nach einer ruhigen Nacht am Sonntagvormittag seine Therapien fort, einschließlich Atem- und Bewegungstherapie, wie zu erfahren war. Tagsüber wird er mit Sauerstoff über Nasenkanülen versorgt. Ebenfalls am Sonntag erhielt Franziskus Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dessen Stellvertreter für allgemeine Angelegenheiten des Staatssekretariats, Erzbischof Edgar Peña Parra, die den Papst über bestimmte Situationen in der Kirche und in der Welt ins Bild setzten.

Am Sonntagabend ist kein medizinisches Bulletin geplant, da das klinische Bild stabil ist. Der vatikanische Pressesaal wird die Medienleute aber kurz informieren.

