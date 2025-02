Video der Pfarrei Gaza für kranken Papst: Weltweites Gebet

Der Pfarrer der katholischen Pfarrei in Gaza, Pater Romanelli, hat mit einer Gruppe von Ordensleuten, Kindern und Gemeindemitgliedern ein Video an den Papst im Gemelli-Krankenhaus geschickt, um dem katholischen Kirchenoberhaupt ihre Dankbarkeit, Nähe und Gebete zu versichern. Der Papst steht regelmäßig in Kontakt mit der Pfarrei - auch aus dem Krankenhaus.

Salvatore Cernuzio und Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme will der Papst nicht auf den regelmäßigen Kontakt mit der Pfarrei der Heiligen Familie in Gaza verzichten. Schon zu Beginn des Krankenhausaufenthalts hatte Romanelli im Gespräch mit Vatican News berichtet, Franziskus habe auch an den ersten beiden Tagen in der Klinik die Pfarrei angerufen. Jüngst bedankte sich die Gemeinde in Gaza mit einer Videobotschaft - und versicherte ihre Gebete. „Lieber Heiliger Vater, hier aus Gaza grüßen diejenigen, die heute bei der Messe waren. Es ist sehr, sehr kalt, aber wir wollen Ihnen unsere Dankbarkeit, unsere Nähe und unser Gebet ausdrücken. Die ganze Welt betet für Sie und ist Ihnen sehr dankbar, und wir alle wünschen Ihnen Gesundheit“, heißt es in der Videobotschaft, die Vatican News vorliegt.

In ihre Jacken und Schals gehüllt steht die Gemeinde vor dem Altar, um Franziskus in dem knapp 40-sekündigen Video eine baldige Genesung zu wünschen und ihn in dieser schwierigen Zeit seines Krankenhausaufenthalts im Gemelli ihrer Gebete zu versichern.

Nur im Krankenhaus pausierte Franziskus kurz die Anrufe

Seit Ausbruch des Krieges hatte das katholische Kirchenoberhaupt jeden Abend um 19 Uhr (20 Uhr Ortszeit) angerufen, um der Pfarrei seine Nähe und Solidarität zu bezeugen. Franziskus machte kurze Videoanrufe von weniger als einer Minute, um sich nach der Gesundheit, den Lebensbedingungen, dem Essenin Gaza zu erkundigen, um mit den Kindern zu scherzen und seinen Segen zu erteilen, manchmal sogar auf Arabisch.

Nur in den letzten Tagen war es dem Papst - auch aufgrund der Verschlechterung seines Zustands - nicht möglich gewesen, sich mit seinen Freunden in Gaza zu unterhalten. Er tat dies dann aber am Montag, (24.2.) wo sich, wie das Abendbulletin des Vatikans jüngst meldete, sein Zustand „leicht gebessert“ hatte. Wie das vatikanische Presseamt ebenfalls mitteilte, habe Franziskus am Abend mit Pfarrei in Gaza telefoniert - auch um für das Video zu danken, das er erhalten hatte.

