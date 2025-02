Papst Franziskus hielt bereits diesen Donnerstag Audienzen in der Casa Santa Marta statt der Audienzhalle (Vatican Media)

PAPST

Vatikan: Papst hat Bronchitis, Audienzen in Casa Santa Marta

Papst Franziskus wird seine Audienzen am Freitag und Samstag (7. und 8.2.2025) in der Casa Santa Marta abhalten. Dies wurde entschieden, damit das katholische Kirchenoberhaupt, das „dieser Tage eine Bronchitis hat", seine Arbeit fortsetzen könne, gab das vatikanische Presseamt am Donnerstagnachmittag bekannt.

Franziskus hatte bereits am Donnerstag Audienzen in der Casa Santa Marta gehalten, der Ort, an dem er auch wohnt im Vatikan. Am Mittwoch hatte er seine Katechese von einem Mitarbeiter verlesen lassen.