Sonder-Radioakademie: „Heiliger Vater, retten Sie mich“

Seit genau fünf Jahren können Forschende in den vatikanischen Archiven die Unterlagen zum Pontifikat von Pius XII. (1939-58) einsehen. Mit diesem Thema beschäftigt sich am nächsten Sonntag eine Sonder-Radioakademie.

„Guter Gott, hilf" - diesen Stoßseufzer richteten Menschen aus aller Welt, die während des zweiten Weltkriegs von den Nazis verfolgt wurden, nicht nur innerlich an Gott, sondern auch als schriftliche Bitte um Hilfe an den Pius XII. Am 2.3.2020 gab der Vatikan die Pius-Archive zum Zeitraum 1939-1958 für Forscher frei.

Mindestens 10.000 Bittbriefe

Der Historiker Hubert Wolf und sein Team der Uni Münster fanden mindestens 10.000 Bittbriefe an Pius XII. Stefanie Stahlhofen fragte den Forscher nach seinen ersten Erkenntnissen – unsere Sondersendung am kommenden Sonntag-Abend.

(vatican news – sk)