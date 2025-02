Papst über Ukraine-Krieg: Schmerzhaft und beschämend

Anlässlich des dritten Jahrestages des Krieges in der Ukraine hat Franziskus zum Gebet für Frieden aufgerufen. Sein Appell wurde an diesem Sonntag textlich verbreitet, der Papst selbst befindet sich noch im Krankenhaus.

„Morgen ist der dritte Jahrestag des groß angelegten Krieges gegen die Ukraine: ein schmerzlicher und beschämender Jahrestag für die gesamte Menschheit!“, heißt es in dem Text mit Blick auf den 24. Februar 2022, an dem Russland vor drei Jahren die Ukraine angegriffen hat.

Gebet um Frieden in Nahost, Myanmar, Kongo und Sudan

Franziskus richtete den Blick auf alle Opfer von Kriegen und bewaffneten Konflikten in der Welt: „Während ich meine Verbundenheit mit dem gequälten ukrainischen Volk erneuere, lade ich Sie ein, der Opfer aller bewaffneten Konflikte zu gedenken und für das Geschenk des Friedens in Palästina, in Israel und im gesamten Nahen Osten, in Myanmar, in Kivu und im Sudan zu beten.“



(vatican news – pr)