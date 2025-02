Papst geißelt Menschenhandel als „schwere Verletzung der Menschenrechte"

Papst Franziskus hat den internationalen Menschenhandel als „Schande“ und „schwere Verletzung der grundlegenden Menschenrechte“ verurteilt. Gegenüber einer Delegation des Netzwerks „Talitha Kum“ rief er an diesem Freitag dazu auf, die Stimmen gegen diese Form von Kriminalität, zu vereinen „die auf Kosten der Verletzlichsten Profite macht“.

Mit Blick auf den morgigen Weltgebetstags gegen Menschenhandel, der am Gedenktag der heiligen Josephine Bakhita (8. Februar) begangen wird, betonte Franziskus die Bedeutung des gemeinsamen Engagements. „Wir dürfen angesichts dieses Dramas nicht gleichgültig bleiben“, so der Papst in seiner Ansprache vor seinen Gästen. Menschenhandel sei ein globales Phänomen, das „Millionen von Opfern fordert und vor nichts haltmacht“. Besonders dankte er dem Netzwerk „Talitha Kum“ für seinen weltweiten Einsatz im Kampf gegen Ausbeutung.

„Talitha Kum“ ist ein internationales Netz von Ordensgemeinschaften und Partnerorganisationen, das in mehr als 90 Ländern gegen Menschenhandel aktiv ist. Es koordiniert Präventionsarbeit, unterstützt Überlebende und engagiert sich in der politischen Fürsprache.

„Mit Kreativität und Energie immer neue Wege finden, um Bewusstsein zu schaffen“

Papst Franziskus lobte bei der Privataudienz an diesem Freitagmorgen junge „Botschafterinnen und Botschafter gegen den Menschenhandel“, die „mit Kreativität und Energie immer neue Wege finden, um Bewusstsein zu schaffen und zu informieren“. Er rief dazu auf, die Betroffenen in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen, ihre Geschichten zu hören und ihre Stimmen zu verstärken. „Das bedeutet, Botschafter der Hoffnung zu sein“, so Franziskus. Ebenfalls an diesem Freitag veröffentlichte der Papst eine Botschaft zum Weltgebetstags gegen Menschenhandel.

Vor den Angehörigen von „Talitha Kum“ hob Franziskus die Geschichte von Josephine Bakhita hervor. Die sudanesische Heilige (ca. 1870-1947) überlebte Sklaverei, wurde in Italien befreit und trat in einen Orden ein. Ihr Leben zeige, dass es trotz erlittener Ungerechtigkeiten und Leiden möglich sei, „Ketten zu sprengen, frei zu werden und Boten der Hoffnung für andere in Not zu sein“, sagte Franziskus. Papst Benedikt XVI. hatte Josephine Bakhita in seiner Enzyklika „Spe Salvi“ als Heilige der Hoffnung porträtiert.

(vatican news – gs)