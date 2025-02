Papst hat ruhige Nacht verbracht

Papst Franziskus ist seit genau zwei Wochen im Krankenhaus und inzwischen weiter auf Erholungskurs. Er hat eine ruhige Nacht auf Donnerstag verbracht, für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh.

Lesen Sie auch 27/02/2025 Papst: Gesundheitszustand verbessert sich weiter Der klinische Zustand von Papst Franziskus zeigt auch diesen Donnerstag eine anhaltende Besserung. Das teilte das vatikanische Presseamt am Donnerstagabend mit.

„Wie in den vergangenen Tagen ist die Nacht ruhig verlaufen, und der Papst ruht sich nun aus“, teilte der Vatikan Freitagmorgen wie üblich in aller Kürze mit. Etwas später war zu erfahren, er habe nach dem Aufwachen gefrühstückt und Zeitung gelesen, dann seineTherapie fortgesetzt, einschließlich der Physiotherapie der Atemwege.

Abends sind die Mitteilungen etwas länger. Am Donnerstag hieß es, dass Franziskus den Sauerstoff inzwischen nicht mehr ausschließlich über Schläuche erhält, sondern mitunter über eine normale Atemmaske. Für eine Entwarnung sei es indessen noch zu früh. Diese könne das Behandlungsteam erst nach weiteren Tagen klinischer Stabilität geben.

Franziskus war am Valentinstag mit einer Bronchitis in die Gemelli-Klinik eingeliefert worden. Im Krankenhaus entwickelte er eine beginnende Lungenentzündung, die sich aber inzwischen zurückgebildet hat. Davor, am Samstag vergangener Woche, hatte er einen Anfall akuter Atemnot.



Zum vierten Mal in Folge waren am Donnerstagabend Hunderte Menschen auf den Petersplatz gekommen, um für die Gesundheit des Papstes zu beten. Diesmal leitete der Vikar des Papstes für die Diözese Rom, Kardinal Baldassare Reina, die Rosenkranzandacht.

(vatican news – gs)