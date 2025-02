Papst: Zustand weiter kritisch, doch keine neue Atemkrise

Vor der Gemelli-Klinik (AFP or licensors)

Franziskus ist wach und erhält weiter Sauerstoff. Die Blutwerte verbessern sich dank Transfusionen, es besteht eine erste leichte Niereninsuffizienz. Der Papst nahm am Sonntag an der Messe teil.

Der Zustand des Papstes ist laut Vatikanangaben nach wie vor kritisch, wie der Pressesaal am Sonntagabend bekanntgab. Allerdings habe Franziskus seit Samstagabend keine weiteren Atemnotanfälle mehr gehabt.

Die beiden Bluttransfusionen seien hilfreich gewesen, hieß es weiter, der Hämoglobinwert sei wieder gestiegen.

Die Thrombozytopenie des Papstes bestehe weiterhin; einige Bluttests zeigten eine anfängliche, leichte Niereninsuffizienz, die derzeit unter Kontrolle sei. Die Sauerstofftherapie mit Nasenkanülen werde fortgesetzt.

Der Papst sei weiter aktiv und gut orientiert, wurde hervorgehoben.

Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der notwendigen Wartezeit, bis die pharmakologischen Therapien anschlügen, sei die Prognose weiter zurückhaltend.

Im Laufe des Vormittags habe der Papst in seiner Wohnung im 10. Stock der Klinik an der Heiligen Messe teilgenommen, zusammen mit den Personen, die ihn in diesen Tagen des Krankenhausaufenthaltes betreuten.

(vatican news - pr)