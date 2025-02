Papst Franziskus verliest seine Botschaft im italienischen Fernsehen

Papst-Botschaft an Musik-Festival: Frieden schaffen

Papst Franziskus hat die Bedeutung von Musik für Frieden und Verständigung betont: „Musik ist Schönheit und ein Werkzeug des Friedens, Musik kann beim Zusammenleben helfen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt in einer Video-Botschaft am Dienstagabend für das große Musik-Festival von „San Remo" - das Musik-Event überhaupt in Italien.

Die gut dreiminütige Videobotschaft wurde während des Musikfestivals eingespielt, das zur besten Sendezeit im italienischen Sender RAI übertragen wurde. Franziskus erinnerte auch daran, dass besonders Kinder unter Kriegen und Konflikten leiden: „Ich denke an die vielen Kinder, die nicht singen können. (...) Sie weinen und leiden unter den Kriegen, den Konflikten, unter den vielen Ungerechtigkeiten in der Welt. Kriege zerstören Kinder. Lasst uns nie vergessen, dass Krieg immer eine Niederlage ist", so der Papst wörtlich. Die Videobotschaft des Papstes wurde im Saal vor dem Publikum gezeigt Musik sei eine Sprache, die alle Völker verstünden, die das Herz der Menschen erreiche und Harmonie fördere, führte das katholische Kirchenoberhaupt weiter aus. „Mein größter Wunsch ist, dass diejenigen, die sich gehasst haben, sich die Hände reichen, einander umarmen und mit ihrem Leben, ihrer Musik, mit Gesang zeigen: Frieden ist möglich!", verriet Franziskus. Direkt nach seiner Videobotschaft wurde dies auf der Bühne von Sanremo auch umgesetzt: Zwei Sängerinnen, eine aus Israel und eine aus Palästina, interpretierten gemeinsam das Lied Imagine von John Lennon. Der Papst rief unter Applaus zum Ende seiner Videobotschaft noch einmal alle dazu auf, sich für eine gerechtere und geschwisterlichere Welt einzusetzen. Hintergrund Das Sanremo-Festival, offiziell bekannt als „Festival della Canzone Italiana di Sanremo", ist ein jährlich stattfindendes Musikfestival in Sanremo, Italien. Es wurde erstmals 1951 abgehalten und ist eines der ältesten und bekanntesten Musikfestivals der Welt. Das Festival hat im Laufe der Jahre viele berühmte italienische Künstler hervorgebracht und ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis in Italien. Es zieht nicht nur nationale, sondern auch internationale Aufmerksamkeit auf sich und wird live im Fernsehen und Radio übertragen. (vatican news - sst)