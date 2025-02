Papst im Krankenhaus: Generalaudienz am 19. Februar abgesagt

Eine Aufnahme von der Gemelli-Klinik (AFP or licensors)

Papst Franziskus wird am kommenden Mittwoch nicht seine wöchentliche Generalaudienz abhalten können. Das geht aus einem Statement aus dem Vatikan hervor, das infolge der neuesten Untersuchungsergebnisse über den Gesundheitszustand des Papstes abgegeben wurde.

„Infolge des andauernden Krankenhausaufenthaltes des Heiligen Vaters wird die Generalaudienz am kommenden Mittwoch, 19. Februar, abgesagt": so das knappe Statement, das unmittelbar auf ein Update zum Gesundheitszustand des Papstes am frühen Nachmittag folgte.

Darin wird mitgeteilt, dass beim Kirchenoberhaupt eine durch verschiedene Erreger verursachte Infektion der Atemwege festgestellt wurde. Das klinische Bild sei „komplex“ und erfordere eine „angemessene“ Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, so der Pressesprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, in einer Mitteilung. Für den Nachmittag wird ein weiteres Bulletin zum Gesundheitszustand des Papstes erwartet.

(vatican news - cs)