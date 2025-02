Papst fordert konkreten Einsatz für Opfer von Menschenhandel

An die heilige Josefine Bakitha und ihr Beispiel hat Papst Franziskus an diesem Weltgebetstag gegen Menschenhandel in einem Social-Media-Post über seinen Account @pontifex_de erinnert. Es gelte, zusammenzuarbeiten, um den Opfern dieses Verbrechens zu helfen.

„Die hl. Josefine Bakhita wurde Opfer des Menschenhandels“, so Franziskus auf der Plattform X. Die Geschichte von Josefine, die in jungen Jahren versklavt und später freigelassen wurde, zeige uns, „wie es mit der Gnade des Herrn möglich ist, Ketten zu sprengen, die Freiheit zurückzuerlangen und Hoffnungsboten für andere Menschen in Schwierigkeiten zu werden“, unterstrich der Papst in seinem Post, der mit dem Hashtag #PrayAgainstTrafficking versehen war. In einem weiteren Post, der denselben Hashtag trug, rief er darüber hinaus zum konkreten Handeln auf:

„Hören wir den Menschen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, mitfühlend und mitleidig zu, um ihnen zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, und gemeinsam mit ihnen die besten Wege zu finden, um andere zu befreien und diesem Übel vorzubeugen.“

Hintergrund

Papst Franziskus hat den „Internationalen Tag des Gebets und der Reflexion gegen den Menschenhandel“ 2015 eingeführt, um auf die Ohnmacht der Betroffenen aufmerksam zu machen. Er legte den Weltgebetstag auf den 8. Februar, den Gedenktag der heiligen Josefine Bakhita, die als neunjähriges Mädchen in die Sklaverei verschleppt und später befreit wurde. Nach ihrem Eintritt in die Kirche schloss sie sich dem Orden der Canossa-Schwestern an und wirkte dort bis zu ihrem Tod in Italien. Sie litt Zeit ihres Lebens an den Traumata, die sie in ihrer Kindheit erlitten hatte. Sie starb am 8. Februar 1847 in Schio bei Venedig und wurde am 1. Oktober 2000 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen.

(vatican news - cs)