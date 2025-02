Einsatz von Mediziner und Pfleger (ANSA)

Franziskus würdigt Kranke und Betreuer im Heiligen Jahr 2025

Papst Franziskus hat zum Weltkrankentag im Heiligen Jahr 2025 die besondere Rolle von Kranken und ihren Betreuern hervorgehoben. In seinen X-Posts betonte er an diesem 11. Februar die Bedeutung der Hoffnung und der gemeinsamen Anstrengungen in Zeiten der Not.

Mario Galgano - Vatikanstadt „Wir begehen den #Weltkrankentag im #HeiligenJahr2025, in dem die Kirche uns auffordert, ‚Pilger der Hoffnung' zu werden. Dabei begleitet uns das Wort Gottes: ‚Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen' (Röm 5,5), im Gegenteil: Sie stärkt uns in der Not", schrieb der Papst. In einer weiteren Botschaft wandte sich Papst Franziskus direkt an die Kranken und ihre Betreuer: „Liebe Kranke, liebe Brüder und Schwestern, die ihr die Leidenden betreut, in diesem #HeiligenJahr2025 spielt ihr mehr denn je eine besondere Rolle: euer gemeinsam gegangener Weg ist ein Zeichen für alle, ein Loblied auf die Menschenwürde. Die ganze Kirche dankt euch dafür!" Zeichen für alle Der Weltkrankentag hatte Papst Johannes Paul II. 1993 eingeführt und auf den 11. Februar - Gedenktag der Muttergottes von Lourdes - gelegt. In diesem Jahr steht der Weltkrankentag unter dem Motto „Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen" (Röm 5,5). Papst Franziskus hat dieses Bibelzitat auch für die Verkündigungsbulle des Heiligen Jahres 2025 gewählt, die den Titel „Spes non confundit" trägt. Im Heiligen Jahr 2025 sind alle Gläubigen aufgerufen, „Pilger der Hoffnung" zu sein, besonders die Kranken und ihre Betreuer. Der Papst betonte, dass ihr gemeinsamer Weg ein Zeichen für alle sei und weit über die Zimmer und Betten der Pflegestätten hinausreiche. „Euer gemeinsamer Weg ist in der Tat ein Zeichen für alle, ‚ein Lobgesang auf die Menschenwürde, ein Lied der Hoffnung', das weit über die Zimmer und Betten der Pflegestätten, in welchen ihr euch befindet, hinausklingt und das ‚Zusammenspiel der ganzen Gesellschaft' in der Liebe anregt und fördert", schrieb Franziskus. Papst Franziskus dankte allen, die sich um Kranke kümmern, und machte allen Leidenden Mut. Gerade im Heiligen Jahr seien sie „ein Lobgesang auf die Menschenwürde, ein Lied der Hoffnung", das „Licht und Wärme dorthin zu bringen vermag, wo es am nötigsten ist" (vatican news)