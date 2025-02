Live bei uns: Heilig-Jahr-Messfeier mit Kulturschaffenden

Die dritte Großveranstaltung des Heiligen Jahres ist Menschen gewidmet, die im Bereich Kunst und Kultur tätig sind. Wir übertragen die Messfeier mit Kurienkardinal José Tolentino de Mendonça am Sonntag ab 9.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar.

Wie Papst Franziskus immer wieder betont, ist die Kunst „eine universelle Sprache, die Menschen herausfordert, inspiriert und aufbaut.“ Kein Wunder also, dass die dritte Großveranstaltung des Heiligen Jahrs 2025 Kunst und Kultur gewidmet ist. Vom 15. bis 18. Februar treffen sich Kulturschaffenden verschiedenster Sparten und Länder in der Ewigen Stadt.

Wie seine Vorgänger schätzt auch Franziskus die Kunst als Ausdruck der Schönheit und Menschlichkeit. Seit Beginn seines Pontifikats hat der Papst aus Argentinien besonders soziale Kunstprojekte gefördert, vor allem für Arme.

Papst Franziskus, der wegen einer hartnäckigen Bronchitis seit Freitag in der römischen Gemelli-Klinik behandelt wird, kann nicht wie geplant an der Messfeier teilnehmen. Auch das geplante Treffen mit Künstlern in den berühmten Cinecittà-Filmstudios muss entfallen.

Die Messe am Sonntag wird statt Franziskus Kurienkardinal José Tolentino de Mendonça feiern. Der portugiesische Kirchenmann ist seit 2022 Präfekt des Dikasteriums für die Kultur und die Bildung.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt die heilige Messe aus dem Petersdom am Sonntag, den 16. Februar, ab 9.55 Uhr im Livestream mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio.

(vatican news - skr)