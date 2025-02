Papst kündigt Apostolisches Schreiben zu Kindern an

Zum Abschluss des internationalen Gipfels, der sich im Vatikan mit den Rechten von Kindern beschäftigt hat, hat Papst Franziskus ein Schreiben angekündigt, in dem er seine Überlegungen zu dem Thema dokumentieren will.

Dank der Teilnehmer an dem Gipfel sei der Apostolische Palast zu einer „offenen Beobachtungsstelle“ geworden, die die „Realität der Kindheit in der ganzen Welt“ wahrnehme, „einer Kindheit, die leider oft verletzt, ausgebeutet und verleugnet“ werde, so der Papst: „Ihre Anwesenheit, Ihre Erfahrung und Ihr Mitgefühl haben eine Beobachtungsstelle und vor allem ein ,Labor‘ zum Leben erweckt: In verschiedenen thematischen Gruppen haben Sie Vorschläge zum Schutz der Rechte der Kinder erarbeitet und sie nicht als Zahlen, sondern als Gesichter angesehen“, würdigte Franziskus die Arbeiten der Teilnehmer. All dies erweise „Gott Ehre“:

„Um diesem Einsatz Kontinuität zu verleihen und es in der gesamten Kirche zu fördern, beabsichtige ich, ein Apostolisches Schreiben zu verfassen, welches den Kindern gewidmet ist“, kündigte er abschließend an, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Das Dokument wäre das achte Apostolische Schreiben des Papstes, nach Evangelii Gaudium als erstes im Jahr 2023, bis hin zu C’est la confiance im Jahr 2023.

Bevor er den Saal verlies, unterzeichnete Franziskus noch einen aus den gemeinschaftlichen Arbeiten geborenen Appell, der in acht Punkten konkrete Einsatzfelder für das Wohlbefinden der Jüngsten ausdekliniert. Dieser Appell soll im Anschluss weiteren Führungspersönlichkeiten weltweit zugänglich gemacht werden.

Ein Brief der Kinder an den Papst

Bereits zu Beginn des Nachmittags war Franziskus weitaus früher als geplant erschienen und hatte nach einem kurzen Gruß an die Teilnehmer einen Auszug aus dem Brief vorgelesen, den er am Morgen von zehn Kindern aus aller Welt erhalten hatte. Darin dankten die Kinder ihm dafür, dass er sich um ihre Zukunft sorge, sie liebe und beschütze: „Zu viele Kinder leiden unter Hunger, an Krieg, an einer anderen Hautfarbe, an Umweltkatastrophen“, so der Passus, den Franziskus vorlas.

Darin drücken die Kinder ihren Wunsch nach einer „gerechteren Welt“ aus, „ohne Trennungen zwischen den Völkern, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und älteren Menschen“, ebenso wie nach einer Welt ohne Umweltzerstörung und Verschmutzung: „Wir haben erkannt, dass es wichtiger ist, die Erde zu retten, als viel Geld zu haben“, so der Text, in dem im weiteren Verlauf auch der Wunsch nach einer friedlichen Welt ohne Kriege ausgedrückt wird.

Die Realisierung dieser Wünsche sei vielleicht schwierig, aber: „Wenn Du uns hilfst, wird es leichter!“, so die Kinder abschließend an die Adresse des Kirchenoberhauptes.

Wir dokumentieren an dieser Stelle den Brief der Kinder an den Papst in einer Arbeitsübersetzung in voller Länge:

Lieber Papst Franziskus,

wir schreiben Dir im Namen der Kinder auf der ganzen Welt, wir möchten Dir danken, weil Du dich für uns und unsere Zukunft sorgst, uns liebst und uns beschützt.

Danke für alles, was Du für uns tust! Danke, dass Du Dir unsere Fragen anhörst und Dir die Zeit nimmst, sie zu beantworten, wie beim Weltkindertag. An diesem Tag haben wir viele Dinge gelernt und es war schön zu hören und zu verstehen, was Du uns sagtest.

An diesem Tag haben wir verstanden, dass Du unsere Hilfe willst, um die Welt zu verändern: so wie sie ist gefällt sie Dir nicht, und uns auch nicht!

Zu viele Kinder leiden an Hunger, an Krieg, an einer anderen Hautfarbe, an Umweltkatastrophen. Wir wünschen uns eine gerechtere Welt, ohne Spaltung zwischen den Völkern, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und älteren Menschen. Eine Welt, die auch sauberer ist, in der die Verschmutzung nicht die Wälder zerstört, das Meer verschmutzt und viele Tiere tötet. Wir haben erkannt, dass es wichtiger ist, die Erde zu retten, als viel Geld zu haben.

Wir möchten eine Welt für alle, in der niemand ausgeschlossen wird!

Eine Welt, in der alle Kinder (aber wirklich alle!) gut aufwachsen können, lernen, spielen und in Frieden leben können. Wir wollen Frieden!

Wir wollen nicht in einer Welt mit Krieg leben. Krieg sollte nicht geführt werden, er dient zu nichts: er zerstört, tötet und macht alle trauriger, aber manche Erwachsene wissen das noch nicht!

Gemeinsam mit Dir wollen wir die Welt von schlechten Dingen säubern, sie mit Freundschaft und Respekt färben und Dir helfen, eine schöne Zukunft für alle aufzubauen!

Das ist schwierig? Aber wenn Du uns hilfst, wird es leichter!

