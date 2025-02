Papst erholt sich – Ernennung eines neuen Bischofs in Kanada

Papst Franziskus hat eine weitere ruhige Nacht in der Gemelli-Klinik verbracht. Während seine öffentlichen Termine weiterhin ausgesetzt bleiben, gehen die täglichen Amtsgeschäfte dennoch weiter.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Papst Franziskus hat auch seine vierte Nacht im römischen Universitätskrankenhaus Agostino Gemelli gut überstanden. „Die Nacht ist ruhig verlaufen, der Papst hat sich ausgeruht, gefrühstückt und einige Zeitungen gelesen“, teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Donnerstag mit. Weitere medizinische Updates würden im Laufe des Tages erwartet. Wörtlich sagte Bruni:

„Die Nacht verlief ruhig. Der Papst hat sich ausgeruht, heute Morgen ist er aufgewacht, hat gefrühstückt und sich, wie er es regelmäßig tut, der Zeitungslektüre gewidmet. Wir werden Ihnen wahrscheinlich am späten Nachmittag, eher zwischen 18 und 19 Uhr, einige medizinische Informationen geben können. Ich kann Ihnen jetzt keine medizinischen Neuigkeiten mitteilen. Im Laufe des Abends wird es weitere Informationen zum medizinischen Teil geben.“

Papst nicht bei der Diakonen-Messe dabei

Aufgrund der gesundheitlichen Situation des Papstes wird dieser der Messe anlässlich des Jubiläums der Diakone, die am Sonntag, den 23. Februar, in der Basilika St. Peter stattfindet, nicht selbst vorstehen. Wie der Pressesaal am Vormittag bekannt gegeben hatte, hat Franziskus Erzbischof Rino Fisichella als seinen Vertreter für die Zeremonie bestimmt. Fisichella ist Pro-Präfekt des Dikasteriums für die Evangelisierung und wird die Feier in Abwesenheit des Papstes leiten.

Weitere Personalentscheidungen

Obwohl Franziskus derzeit keine öffentlichen Verpflichtungen wahrnimmt, führt er weiterhin Aufgaben aus, die keine physische Präsenz erfordern. So wurde er am Donnerstag bekanntgegeben, dass er die Rücktrittsbitte von Bischof Jean-Pierre Blais als Leiter der kanadischen Diözese Baie-Comeau angenommen habe. Zum neuen Bischof ernannte er den Franziskaner Pierre Charland, der bisher als Provinzialminister des Ordens in Kanada tätig war.

