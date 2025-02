Gesundheits-Update: Papst verbrachte ruhige Nacht

Papst Franziskus hat die Nacht auf Sonntag ruhig verbracht. Das teilte der Pressesaal des Vatikans am Morgen über Telegram mit.

Lesen Sie auch 22/02/2025 Papst in Gemelli-Klinik: Atemwegskrise am Samstagmorgen Papst Franziskus hat den Tag trotz Beschwerden im Sessel verbracht. Bluttransfusionen waren erforderlich, Prognose bleibt verhalten.

„Die Nacht verlief ruhig, der Papst hat sich ausgeruht“, hieß es in der Kurznachricht wörtlich.

Der Vatikan hatte am Samstagabend noch ausführlicher über den Gesundheitszustand des Papstes berichtet. Franziskus habe am Samstagmorgen Atemnot gehabt und sei mit Sauerstoff versorgt worden. Zudem habe er Bluttransfusionen erhalten, um eine Anämie zu behandeln, informierte der Vatikan.

Erzbischof Fisichella vertritt Franziskus bei Messe am Sonntag

Franziskus befindet sich seit über einer Woche in der römischen Gemelli-Klinik, um dort eine polymikrobielle Atemwegsinfektion mit Entzündungsherden in der Lunge behandeln zu lassen. Er arbeitet vom Krankenhaus aus, nimmt aber keine öffentlichen Termine wahr. So lässt er sich etwa an diesem Sonntag bei der Messe zum Jubiläum der Diakone im Petersdom vertreten.

(vatican news – pr)