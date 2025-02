Papst in Gemelli-Klinik: Atemwegskrise am Morgen

Papst Franziskus hat den Tag trotz Beschwerden im Sessel verbracht. Bluttransfusionen waren erforderlich, Prognose bleibt verhalten.

Der Zustand des Papstes sei weiterhin kritisch, teilte der Pressesaal am Samstagabend um 19:07 Uhr mit. Wie bereits am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Gemelli-Klinik erklärt wurde, sei Franziskus nicht außer Gefahr.

Atemkrise und Anämie

Am Samstagmorgen habe sich bei Franziskus eine anhaltende asthmatische Atemkrise eingestellt, was die Gabe von Sauerstoff mit hohem Durchfluss erforderlich gemacht habe, hieß es weiter. Bei den Blutuntersuchungen sei am Samstag zudem eine Thrombozytopenie, also ein Mangel an Thrombozyten im Blut, festgestellt worden, der mit einer Anämie einherging und die Verabreichung von Hämotransfusionen erforderlich gemacht habe.

Der Papst sei weiterhin wach und habe den Tag in einem Sessel verbracht, wenn auch unter stärkeren Schmerzen als am Vortag. Im Moment sei die Prognose verhalten.

Pressekonferenz vom Freitag

Am Samstagmorgen war mitgeteilt worden, der Papst habe die Nacht auf Samstag gut verbracht. Bei einer Pressekonferenz am Freitagabend hoben die behandelnden Ärzte hervor, der Papst sei stabil, aber nicht außer Gefahr.

(vatican news - pr)