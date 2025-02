Welle der Zuneigung und des Gebets für Papst Franziskus

Weltweit beten viele Menschen für die Gesundheit des Papstes. In Santiago de Chile wird Kardinal Fernando Chomali am Donnerstag, den 20. Februar, um 19 Uhr Ortszeit einen Rosenkranz leiten, der die Gläubigen einlädt, sich dem Gebet im Geiste anzuschließen.

Lesen Sie auch 19/02/2025 Franziskus in Gemelli-Klinik: Papst verbrachte „ruhige Nacht“ Papst Franziskus‘ Nacht auf Mittwoch in der Gemelli-Klinik ist ruhig verlaufen. Darüber informierte der Pressesaal des Heiligen Stuhles am Donnerstagmorgen.

Benedetta Capelli – Vatikanstadt

Zahlreiche Institutionen und Privatpersonen haben dem Papst, der seit Freitag in der Gemelli-Klinik behandelt wird, in den letzten Tagen ihre Nähe bekundet. Eine Nähe, die Papst Franziskus sehr berührt hat, wie der Direktor des Presseamts des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mehrfach betonte.

Argentinien: Gebet für den Papst

Eine Einladung zum Gebet kommt auch aus Argentinien, dem Geburtsland von Papst Franziskus. In einer Erklärung fordern die Bischöfe alle Gemeinden auf, für die Gesundheit des Papstes zu beten, und bitten den Herrn, ihm eine schnelle Genesung zu gewähren. „Mit Dankbarkeit für seinen unermüdlichen Dienst an der Kirche und der Welt sind wir in dieser Zeit im Geiste bei ihm. Wir vertrauen auf die Fürsprache Unserer Lieben Frau von Luján, der Schutzpatronin unseres Landes, und laden alle Gemeinden ein, für Papst Franziskus zu beten.“ Auch die „Curas Villeros“, die Priester, die in den Armenvierteln Argentiniens tätig sind, werden in einer in der Zeitung „Sir“ veröffentlichten Erklärung aufgefordert, „für die Gesundheit unseres geliebten Papstes Franziskus zu beten, der für ‚eine arme Kirche für die Armen‘ steht“. Es wird auch dazu aufgerufen, Messen zu organisieren, um für seine Gesundheit zu beten.

Weltweite Solidarität

Auch in Nicaragua wird für die Genesung des Papstes gebetet. Kardinal Leopoldo Brenes, Erzbischof von Managua, hat dazu aufgerufen, eigene Gebetstreffen für Franziskus zu organisieren.



Die Bischöfe Belgiens beten, dass der Herr dem Papst „die Gnade der Heilung und der Genesung gewährt, damit er seine Sendung als Hirte der Weltkirche fortsetzen und die Kirche als Pilger der Hoffnung führen kann“. Auch auf der Homepage der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten wird zum Gebet für Franziskus aufgerufen. Am vergangenen Freitag sind viele diesem Aufruf gefolgt.

In einem Post auf X hat der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva dem Papst seine Genesungswünsche übermittelt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass „er die Botschaft der Liebe Christi weiter verbreiten kann“. „Sie sind ein Vorbild im Kampf gegen die Ungleichheiten“, schreibt Lula.

Aus Italien kommt die Botschaft des Oberrabbiners der jüdischen Gemeinde von Rom, Riccardo Di Segni. „Besorgt über die Nachrichten über den Gesundheitszustand von Papst Franziskus – schreibt er – wünsche ich ihm eine schnelle und vollständige Genesung“.

Die Genesungswünsche aus dem deutschen Sprachraum

Auch die deutsche KirchenVolksBewegung "Wir sind Kirche" und die österreichische Plattform "Wir sind Kirche" wünschen Franziskus eine baldige und gute Genesung. Gemeinsam rufen sie zum Gebet für den Papst auf, damit dieser mit seiner unglaublichen Energie, die er in den letzten zwölf Jahren bewiesen hat, und mit seinem Charisma die römisch-katholische Weltkirche noch möglichst lange erneuern kann.

(vaticannews – skr)