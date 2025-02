Gebete für den Papst in der Gemelli-Klinik

In der römischen Gemelli-Klinik wird täglich für eine Genesung von Papst Franziskus gebetet, der seit zehn Tagen dort behandelt wird.

An diesem Montag wurden in der Klinik eine eucharistische Anbetung und eine Messfeier in der Kapelle abgehalten; am Nachmittag ist außerdem ein Rosenkranzgebet für den Patienten aus dem zehnten Stock vor dem Haupteingang geplant.

Franziskus wurde am 14. Februar mit einer beidseitigen Lungenentzündung in das Krankenhaus eingeliefert. Die verantwortlichen Seelsorger der Klinik wollen die Gottesdienste und Gebete fortführen, solange sich der Papst in der Klinik aufhält.

Am Dienstag wird der Generalminister der Franziskaner, Massimo Fusarelli, die Eucharistiefeier halten, am Mittwoch ist dann der Generalvikar für die Diözese Rom, Kardinal Baldo Reina, dran. Die Anteilnahme an den gesundheitlichen Schwierigkeiten des Papstes ist auch unter den Patienten des Gemelli groß.

Die italienische Bischofskonferenz hat zu intensiven Gebeten für Franziskus aufgerufen. Der Vatikan veröffentlichte einige Bilder, die italienische Schulkinder gemalt haben, um dem Papst gute Besserung zu wünschen.

(vatican news – sk)

Messe am Montagmittag in der Gemelli-Kapelle