Die Generalaudienz vom 12.2.2025: Die Katechese im Wortlaut

Liebe Brüder und Schwestern!



In unserer Katechesenreihe über Jesus, unsere Hoffnung, beschäftigen wir uns heute mit dem Ereignis seiner Geburt in Betlehem.



Der Sohn Gottes tritt in die Geschichte ein, indem er unser Weggefährte wird, und er beginnt seine Reise, als er sich noch im Mutterleib befindet. Der Evangelist Lukas berichtet uns, dass er schon kurz nach seiner Empfängnis von Nazareth zum Haus des Zacharias und der Elisabeth kam; und dann, als die Schwangerschaft bereits fortgeschritten war, von Nazareth zur Volkszählung nach Bethlehem. Maria und Josef sind gezwungen, in die Stadt des Königs David zu gehen, wo auch Josef geboren worden war. Der lang erwartete Messias, Sohn des allmächtigen Gottes, lässt sich wie jeder andere auch Bürger zensieren, also erfassen und registrieren. Er unterwirft sich dem Dekret eines Kaisers: Kaiser Augustus, der glaubt, der Herr der ganzen Welt zu sein.



Lukas siedelt die Geburt Jesu in „einer genau datierbaren Zeit“ und „einem genau angegebenen geografischen Umfeld“ an, so dass „das Universale und das Konkrete einander berühren“ (vgl. Benedikt XVI., Die Kindheit Jesu, 2012, 77). Gott zerstört die Strukturen der Welt nicht, sondern sie von innen heraus erleuchten und neu erschaffen will.

