Papst bei Jubiläumsaudienz: „Barmherzigkeit verändert das Herz“

Papst Franziskus hat an diesem Samstagmorgen bei der Jubiläumsaudienz in der vatikanischen Audienzhalle die Kraft der Barmherzigkeit betont. Vor einer Menge von Gläubigen, die so groß war, dass eine zweite Gruppe im Petersdom zusätzlich Platz nehmen musste und die Audienz auf Bildschirmen mitverfolgte, sprach er über die Hoffnung, die aus der Umkehr erwächst.

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Barmherzigkeit verändert, Barmherzigkeit verändert das Herz.“ Mit diesen Worten wandte sich Papst Franziskus abweichend vom Redemanuskript an die Gläubigen, die zur Jubiläumsaudienz im Vatikan zusammengekommen waren. Die Audienzhalle war bis auf den letzten Platz gefüllt, sodass im Petersdom große Bildschirme aufgestellt wurden, um den Pilgern die Teilnahme zu ermöglichen.

Der Papst erklärte, dass das Heilige Jahr einen Neuanfang für die Menschheit und die Erde bedeute: „Alles muss im Rahmen von Gottes Traum neu überdacht werden.“ Er erinnerte daran, dass das Wort „Bekehrung“ einen Richtungswechsel bezeichne und dazu führe, das Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Dies wiederum ermögliche es, neue Wege zu beschreiten und Hoffnung zu schöpfen, „die niemals enttäuscht“.

Im Mittelpunkt der Katechese stand die Figur Maria Magdalenas und ihr Zusammentreffen mit dem auferstandenen Christus. „Das Johannesevangelium schildert ihre Begegnung auf eine Weise, die uns nachdenklich stimmt“, erklärte der Papst. Dabei betonte er die Bedeutung von Maria Magdalenas mehrfacher Hinwendung in der Erzählung. „Zuerst blickt sie ins Grab, dann wendet sie sich um: Der Auferstandene steht nicht auf der Seite des Todes, sondern auf der Seite des Lebens“, führte Franziskus aus. Maria erkenne Jesus erst in dem Moment, als sie von ihm mit ihrem Namen angesprochen werde. „Nur sein Meister spricht ihn so aus“, fügte der Papst hinzu und unterstrich, dass in dieser persönlichen Ansprache Hoffnung wachse und sich die Sicht auf die Welt verändere.

Die Audienz im Vatikan

Tiefgreifende Veränderung

Franziskus verwies auf biblische Vorbilder, die durch Barmherzigkeit eine tiefgreifende Veränderung erfuhren. „Auch für uns wurde die Erfahrung des Glaubens durch die Begegnung mit Menschen angeregt, die sich im Leben ändern konnten und sozusagen in Gottes Träume das Leben ändern konnten“, betonte er. Als Beispiel nannte er Maria Magdalena, die in den Evangelien als eine Frau erscheint, deren Leben durch die Begegnung mit Jesus eine radikale Wende nahm. „Jesus heilte sie voller Barmherzigkeit und sie änderte sich.“

Abschließend rief der Papst dazu auf, sich nicht vom Bösen in der Welt entmutigen zu lassen, sondern die Größe in den kleinen, oft unscheinbaren Gesten der Veränderung zu erkennen. Die Barmherzigkeit sei der Schlüssel, um das eigene Herz zu wandeln – und letztlich auch die Welt.

Weiter hob er bei der Jubiläumsaudienz die Bedeutung des Erkennens der göttlichen Stimme hervor. „Wenn wir spüren, wie der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt, spüren wir, wie der Herr uns beim Namen ruft. Können wir die Stimme des Meisters verstehen?“, fragte er die versammelten Gläubigen.

Zweiter Teil im Petersdom

Nach der Katechese in der Audienzhalle begab sich Franziskus in den Petersdom, um die Gläubigen, die dort versammelt waren, persönlich zu begrüßen. „Guten Morgen euch allen!“, sagte er spontan. „Sie haben die Predigt gehört, die ich in der Aula Paul VI. gehalten habe. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit und erteile Ihnen meinen Segen.“ Anschließend lud er die Anwesenden ein, gemeinsam das Vaterunser zu beten.

Zum Abschluss der Audienz bewegte sich der Papst im Rollstuhl durch die Basilika, um die verschiedenen Bereiche zu besuchen und die Pilger persönlich zu empfangen.

(vatican news)

