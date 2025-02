Franziskus in Gemelli-Klinik: Papst verbrachte „ruhige Nacht“

Papst Franziskus‘ Nacht auf Mittwoch in der Gemelli-Klinik ist ruhig verlaufen. Darüber informierte der Pressesaal des Heiligen Stuhles am Donnerstagmorgen.

„Der Papst hatte eine ruhige Nacht, ist aufgewacht und hat gefrühstückt“, lautet die über Telegram verbreitete Information wörtlich.

Am Dienstagabend hatte der Vatikan mitgeteilt, Franziskus zeige den Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung, und eine weitere medikamentöse Behandlung sei erforderlich. Der Papst sei allerdings guter Dinge, lese, bete und habe am Dienstagmorgen die Eucharistie empfangen.

Keine Generalaudienz, Vertretung für Messe am Sonntag

Franziskus befindet sich seit sechs Tagen in der Gemelli-Klinik in ärztlicher Behandlung. Wegen seiner andauernden Erkrankung wurde die Generalaudienz an diesem Mittwoch abgesagt. Bei der für kommenden Sonntag geplanten Messe zum Jubiläum der Diakone lässt sich Franziskus von Erzbischof Rino Fisichella vom Dikasterium für die Evangelisierung vertreten.

-Stand: Mittwoch, 8:12 Uhr-

(vatican news – pr)