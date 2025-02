Die Gemelli-Klinik in Rom, in der Papst Franziskus seit dem 14.2. behandelt wird

Papst Franziskus im Krankenhaus: Nacht auf Mittwoch ruhig

„Der Papst hat eine ruhige Nacht verbracht und ruht sich aus", informierte der Vatikan am Mittwochmorgen in einer kurzen Mitteilung an die Journalisten. Franziskus' ist seit dem 14. Februar im römischen Gemelli-Klinikum. Der Gesundheitszustand des 88-jährigen Kirchenoberhaupts sei „kritisch, aber stabil" hieß es am Dienstagabend.

Lesen Sie auch 25/02/2025 Papst Franziskus' Zustand bleibt „kritisch, aber stabil" Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus in der römischen Gemelli-Klinik bleibt „weiter kritisch, aber stabil". Das teilte das vatikanische Presseamt am Dienstagabend mit. Der Papst habe am Abend eine geplante Computertomographie-Untersuchung zur radiologischen Überwachung seiner beidseitigen Lungenentzündung gemacht, war am Dienstagabend mitgeteilt worden. Am Mittwoch früh in der Mitteilung um kurz nach 8 Uhr gab es noch keine Infos zu Ergebnissen; sie bestand nur aus dem einen Satz zur gut verbrachten Nacht.. Die Vatikan-Informationen zum Gesundheitszustand am frühen Morgen sind üblicherweise knapper, als die vom Abend. „Die Prognose bleibt zurückhaltend" hatte es am Dienstagabend gehießen. Mittwochs- Generalaudienz entfällt zum 2. Mal Ob auch diesen Mittwoch wieder ein Text zur Generalaudienz des Papstes, die aufgrund des Klinikaufenthalts abgesagt wurde, veröffentlicht wird, wurde bisher nicht bekannt. Franziskus befindet sich nun seit zwölf Tagen in der Gemelli-Klinik. Eingeliefert wurde er, um eine Bronchitis behandeln zu lassen. Später sprachen die Ärzte von einer beginnenden beidseitigen Lungenentzündung und einem insgesamt komplexen Krankheitsbild, weshalb der Gesundheitszustand des 88-Jährigen als kritisch einzustufen sei. (vatican news - sst)