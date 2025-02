Bußprozession in Sant'Anselmo zu Beginn der Fastenzeit 2019, mit Papst Franziskus (Vatican Media)

Papst schickt aus Klinik Grußbotschaft an Liturgie-Kongress

Von der Gemelli-Klinik aus, in der er seit Mitte Februar behandelt wird, hat Papst Franziskus eine Grußbotschaft an einen Liturgie-Kongress an der Benediktiner-Hochschule S. Anselmo in Rom geschickt.

Lesen Sie auch 28/02/2025 Aschermittwoch: Papst lässt sich vertreten Die liturgischen Feiern zum Aschermittwoch nächste Woche übernimmt an der Stelle des Papstes Kardinal Angelo De Donatis. Das gab der Vatikan an diesem Freitag bekannt. Franziskus ... Das Schreiben, das an diesem Freitag vom Vatikan veröffentlicht wurde, trägt das Datum vom letzten Mittwoch sowie den ungewöhnlichen Zusatz „Aus der Gemelli-Klinik“. Es richtet sich an einen Liturgie-Kurs der päpstlichen Universität Sant’Anselmo in Rom, der an diesem Freitag endet. In der Botschaft erinnert Franziskus daran, dass Liturgie-Verantwortliche sich nicht als Dozenten oder Sakristane verstehen sollten, sondern als Menschen, die „im Dienst am Gebet der Gemeinschaft“ stünden. Zur liturgischen Kunst gehöre, „alle Mitfeiernden anzuleiten“ und „die Gläubigen im sakramentalen Geschehen zu begleiten“. Der liturgische Stil solle „die Nachfolge Jesu zum Ausdruck bringen und unnötigen Prunk vermeiden“. „ Gottesdienst ist ein Werk der ganzen Gemeinde“ Sorge um die Liturgie sei „in erster Linie eine Sorge um das Gebet, das heißt, um die Begegnung mit dem Herrn“, so der Text wörtlich. „Damit Ihnen Ihre Aufgaben gelingen, rate ich Ihnen, den Blick auf das Volk zu richten … : Das wird Ihnen helfen, die Bedürfnisse der Gläubigen zu verstehen und die Mittel und Wege zu finden, um ihre Teilnahme an der liturgischen Handlung zu fördern.“ Gottesdienst sei „ein Werk der ganzen Gemeinde“, so Franziskus. „Folglich besitzen die Freuden und Leiden, die Träume und Sorgen des Volkes Gottes einen hermeneutischen Wert, den wir nicht ignorieren können“. Franziskus grüßte in seinem Schreiben den Abtprimas der Benediktiner, Jeremias Schröder, sowie den Leiter des Päpstlichen Liturgischen Instituts in S. Anselmo P. Stefan Geiger und bedankte sich dafür, „dass Sie erneut der im Apostolischen Schreiben Desiderio desideravi formulierten Einladung gefolgt sind, das Studium der Liturgie nicht nur unter theologischen Gesichtspunkten, sondern auch im Bereich der Feierpraxis fortzusetzen." Das Papstdokument „Desiderio desideravi - über die liturgische Bildung des Volkes Gottes", eine Meditation über die Schönheit der liturgischen Feier und ihre Rolle bei der Evangelisierung, erschien 2022. (vatican news – sk)

