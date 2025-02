Fastenzeit: Franziskus ruft zu Gemeinschaft und Einheit

Papst Franziskus hat in seiner Botschaft für die Fastenzeit die Einheit als zentrale Berufung der Kirche hervorgehoben. In seiner Fastenbotschaft betont er auch, es sei wichtig, gemeinsamen auf dem Weg zu sein. Der Vatikan veröffentlichte die Botschaft diesen Dienstag. Mit dem Aschermittwoch beginnen am 5.3. die 40 Tage der Fastenzeit.

Lesen Sie auch 25/02/2025 Die Fastenbotschaft 2025 im Wortlaut Hier finden Sie die Botschaft von Papst Franziskus zur Fastenzeit 2025 unter dem Motto: „Gehen wir gemeinsam in Hoffnung“ in ihrer offiziellen deutschen Fassung. Die Botschaft ...

„Gemeinsam gehen, synodal sein, das ist die Berufung der Kirche“, schreibt der Papst in seiner Botschaft, die auf den 6. Februar datiert und an diesem Dienstag von der vatikanischen Pressestelle veröffentlicht wurde, während das katholische Kirchenoberhaupt seinen zwölften Tag im Gemelli-Krankenhaus wegen einer beidseitigen Lungenentzündung verbringt.

„Die Christen sind dazu berufen, gemeinsam unterwegs zu sein, niemals als einsame Reisende“, mahnt Franziskus. „Der Heilige Geist drängt uns, aus uns selbst herauszugehen, um zu Gott und zu den Brüdern zu gehen, und niemals, uns in uns selbst zu verschließen.“ Für den Papst bedeutet gemeinsames Gehen „Webereien der Einheit zu sein, ausgehend von der gemeinsamen Würde als Kinder Gottes; es bedeutet, Seite an Seite zu gehen, ohne den anderen zu übertreten oder zu überwältigen, ohne Neid oder Heuchelei zu hegen, ohne jemanden zurückzulassen oder sich ausgeschlossen zu fühlen.“

Dieselbe Richtung

In seiner Botschaft ermahnt der Papst die Gläubigen für die Fastenzeit: „Wir gehen in dieselbe Richtung, auf dasselbe Ziel zu, hören einander in Liebe und Geduld zu.“ Gott fordere die Menschen auf zu prüfen, ob sie in ihrem Leben, in ihren Familien, an den Orten, an denen sie arbeiten, in den Pfarreien oder religiösen Gemeinschaften, fähig seien, mit anderen zu gehen, zuzuhören und die Versuchung zu überwinden, sich in ihrer Selbstbezüglichkeit zu verschließen und nur auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten.

Der Papst rief dazu auf, sich vor dem Herrn zu fragen, ob die Gläubigen in der Lage seien, als Bischöfe, Priester, geweihte Personen und Laien zusammenzuarbeiten, im Dienst des Reiches Gottes.

(vatican news)